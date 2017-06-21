Venezuela Devlet Başkanı Maduro dört komutanı görevden aldı

Telif hakkı Reuters Image caption Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Ülkede haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilerde askerlerin protestoculara gerçek mermilerle ateş açmasına yönelik tepkiler büyürken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dört ordu komutanını görevden aldı.

Maduro, ordunun polis gücü olan Ulusal Muhafızların komutanı General Antonio Benavides Torres'i başka bir göreve aldığını açıkladı.

Merkezi stratejik komutanlığı, donanma ve ordu komutanları da değişti.

Hafta başında ortaya çıkan görüntülerde, güvenlik güçlerinin başkent Caracas'ta göstericilere ateş açtığı görülüyordu.

Ülkede en son dün 17 yaşında bir gösterici vurularak öldürülmüştü.

Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun istifa etmesi amacıyla geçen yıl başlayan gösteriler Nisan ayında yeniden alevlenmişti.

Protestolarda son 3 ayda 75 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela lideri Maduro ayrıca 40 bin yeni polis ve ulusal muhafız alınacağını da duyurdu.

Telif hakkı Reuters

Venezuela Başsavcsı: Güvenlik güçleri uluslararası kanunları çiğniyor

Ordu, artan ölümlerden "sahte askerleri" sorumlu tutuyor.

Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega ise Mayıs ayında yaptığı açıklamada, göstiricilerin çok yakın mesafeden gaz kapsülü ile vurulduğunu belirten ifadeler okuduğunu söylemişti.

Başsavcı ayrıca güvenlik güçlerinin uluslararası kanunları çiğnediğini de iddia etmişti.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de polisin göstericilere saldırdığını gösteren videoların ortaya çıkmasının ardından, güvenlik güçlerine "zulüm yapmamaları" uyarısında bulunmuştu.

Amerika Devletleri Örgütü'nden Venezuela'ya kınama

Öte yandan, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere Meksika'da bir araya gelen Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Venezuela yönetimini ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi yönetemediği gerekçesiyle kınadı.

34 üyeli bilikte, ABD, Brezilya ve 10 Amerika ülkesinin daha imzaladığı mektupta, Venezuela demokrasiyi zayıflatmak, halkın geçimini sağlayamamak ve haklarını hiçe saymakla suçlandı.

Mektupta Venezuela yönetimine ülkedeki siyasi tutukluların salıverilmesi ve yeni seçim çağrısı yapıldı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez ise, OAS Genel Sekreteri Luis Almagro'yu Venezuela'yı iç savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı.

Rodrigues, ülkesini eleştirenler için de "emperyalizm yalakaları" ifadesini kullandı.

Büyük orandaki petrol rezervine rağmen Venezuela'da ekonomik kriz, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor.