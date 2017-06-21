'Rus jeti, ABD casus uçağının 1,5 metre yakınından geçti'

Telif hakkı Getty Images Image caption US RC-135 keşif uçağı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya ordusuna ait bir jetin, Baltık Denizi üzerinde uçmakta olan ABD keşif uçağının yaklaşık 1,5 metre yakınından geçtiğini açıkladı.

Olayın Kaliningrad'ın yaklaşık 40 kilometre açığında, uluslararası hava sahasında yaşandığı belirtildi.

Olayı "tehlikeli" olarak niteleyen ABD'li yetkililer Rus pilotun çok hızlı seyrettiğini ve uçak üzerindeki hakimiyetinin zayıf olduğunu söyledi.

Rusya ise ABD uçağının, jetlerine yönelik provokatif harekette bulunduğunu iddia etti.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis ise "Uluslararası hava sahasında uçuyorduk ve bu harekete neden olacak hiçbir şey yapmadık" dedi.

Sözcü olay sırasında US RC-135 tipi keşif uçağının uydu alıcı-vericisinin açık olduğunu da ekledi.

Bu sintal sistemi uçağın diğer uçaklar tarafından fark edilebilmesini sağlıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Rus SU-27 tipi savaş uçağı

Rusya Savınma Bakanlığı ise Rus Su-27 tipi uçağın ABD uçağına eskortluk ederken, ABD uçağının tehlikeli hareketlerde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olaydan 10 dakika sonra bölgeye başka bir ABD casus uçağının daha geldiği, o uçağın da yolunun kesildiği belirtildi.

CNN'e konuşan Amerikalı yetkililer, ABD ve Rus uçaklarının Haziran ayı başından bu yana Baltık Denizi üzerinde yaklaşık 30 kez yakınlaştığını ancak bunların çoğunun "güvenli" olduğunu söyledi.

Suriye hava sahasında Rusya-ABD restleşmesi

ABD'nin Pazar günü Suriye'de Rakka üzerinde seyreden bir Suriye jetini vurmasının ardından, Rusya ile ABD arasında tansiyon yüksek.

Rusya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda uçan her uçağın ya da insansız hava aracının hedef alınacağını belirtmişti.

Rusya'nın açıklaması, bir Amerikan uçağının Pazar günü Rakka yakınlarında Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmesinin ardından geldi.

Amerikan ordusu, Salı günü de Suriye'nin güneyinde hükümete bağlı birliklere ait İran yapımı bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.