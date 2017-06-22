Kaçmayıp gardiyanın hayatını kurtaran mahkumlara ceza indirimi

Telif hakkı POLK COUNTY POLİSİ

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir hapishanede, sıcaktan bayılan bir gardiyana kalp mesajı yapan mahkûmun cezaları dörtte biri azaltıldı.

Mahkûmlar, başlarındaki gardiyan bayıldığı sırada bir mezarlığın çevre düzenlemesini yapıyorlardı.

Gardiyanın kalp krizi geçirdiğinden şüphenilmesiyle birlikte ise hem ona kalp masajı yapmaya başladılar hem de cep telefonundan polisi aradılar.

Mahkûm Greg Williams "Olay yaşandığında mesele kimin hapiste olduğu, kimin olmadığı değildi. Yerde yatan bir adam vardı ve ona yardım etmeliydik" dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen gardiyanın ailesi, ertesi gün mahkûmlara öğle yemeğinde pizza ve kek ısmarladı.

'Aile gibi davranıyorlar'

Polk County Polis yetkilisi Johnny Moats, "Bir mahkûm normal görevlerinin ötesinde bir şeyler yaptığında cezasında kesintiye gideriz" dedi.

Moats mahkûmların gösterdiği tepkinin aynı zamanda, gardiyanların kendilerine karşı davranışlarının da bir yansıması olduğunu vurgulayarak "Onlara insan gibi, ailedenmiş gibi davranıyorlar" diye konuştu.

Georgia'da geçtiğimiz günlerde iki mahkûm, bir hapishaneden diğerine taşınırken başlarındaki iki gardiyanı öldürmüştü.