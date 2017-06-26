Brexit: İngiltere Başbakanı May, AB vatandaşlarına yönelik planını açıkladı

Telif hakkı AFP Image caption İngiltere Başbakanı Theresa May AB vatandaşlarının endişelerini gidermek istediğini söylüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin AB'den ayrılmasından (Brexit) sonra İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının haklarına yönelik belgeyi parlamentoda açıkladı.

May konuşmasında, AB vatandaşlarının endişelerini gidermek istediğini söyledi ve "Bu plan altında İngiltere'de yasal olarak bulunan hiçbir AB vatandaşı, İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalmayacak" dedi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise önerinin "cömert olmadığı ve geç kaldığını" söyledi. Corbyn AB vatandaşlarına Brexit sonrası aynı hakların garanti edilmesi gerektiğini savunuyor.

AB'den İngiltere'nin Brexit önerisine eleştiri

İngiltere Başbakanı May ülkesindeki AB vatandaşları için teklifini sundu

May'in açıkladığı siyaset belgesine göre İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının hepsinin "kalıcı statü" için başvuruda bulunması ve kimlik kartı alması gerekiyor.

Plan İngiltere'de 5 yıl yaşamış AB vatandaşlarına daimi yaşama, çalışma, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma gibi hakların verilmesini öngörüyor. Ancak plana göre, İngiltere AB'den çıktıktan sonra yılda 18 bin 600 sterlin kazanmayan AB vatandaşlarının ülkeye eşini ya da ailesini getirmesi mümkün değil.

Kalıcı statüye başvuruda belirleyici tarihin 29 Mart 2017 ile 29 Mart 2019 arasındaki bir tarih olması bekleniyor.

İki yıllık başvuru süresi

May ayrıca AB vatandaşlarının haklarına yönelik anlaşmazlıkların Avrupa Adalet Divanı yerine İngiltere yasaları altında ele alınacağını söyledi.

AB ise İngiltere'nin bu koşuluna karşı çıkıyor.

İngiltere'de kalmak isteyen AB vatandaşlarına, İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra iki yıl başvuru süresi tanınanacak.

Brexit öncesinde başvuru seçmeli olacak ancak iki yıl başvuru süresinin sonunda "kalıcı statüye" başvurmayan AB vatandaşları İngiltere'de kalma haklarını kaybedecek.

May AB vatandaşlarıyla ilgili her türlü hakların AB içinde yaşayan 1.2 milyon İngiliz vatandaşı için de geçerli olmasını istediğini söyledi.

May uzun ve karmaşık başvuru sürecinin kolaylaştırılacağını da söyledi.

AB liderleri İngiltere'nin önerisini "beklentilerin altında" şeklinde nitleyerek bu konuda Brexit görüşmelerinin uzun süreci mesajını vermişlerdi.