El Kaide 6 yıl sonra İsveçli rehineyi serbest bıraktı

Telif hakkı Reuters Image caption Johan Gustafsson, Kasım 2011'de Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu'da kaçırılmıştı

İsveç, El Kaide örgütünce 2011 yılından bu yana Mali'de rehin tutulan Johan Gustafsson'un serbest bırakıldığını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Gustafsson'un uçağa binerek İsveç'e dönmek üzere yola koyulduğunu duyurdu.

42 yaşındaki Gustafsson'un sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

İsveç vatandaşı Johan Gustafsson, Kasım 2011'de Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu'da, Güney Afrikalı Stephen McGowan ve Hollanda vatandaşı Sjaak Rijke ile birlikte kaçırılmıştı.

Rijke, 2015 yılında Fransız güçleri tarafından düzenlenen bir operasyonla özgürlüğüne kavuşurken, sonrasında operasyon öncesinde kendisinin konumunun bilinmediği ve şans eseri kurtarıldığı ortaya çıkmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Gustafsson'un serbest bırakılması karşılığı El Kaide'ye fidye ödenip ödenmediği ve rehin tutulan diğer isim Stephen McGowan'ın akibeti hakkında henüz bir açıklama yapmadı.