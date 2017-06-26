Kırgız liderin kızından muhafazakarlara yanıt: 'Doğa çağırdığında ahlâk öncelik olamaz'

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in kızı Aliya Shagieva, Instagram hesabında paylaştığı emzirme fotoğafları ile ülkesinde tartışma yaratmıştı.

Muhafazakarların tepki gösterdiği paylaşımlarını sürdüren Shagieva, gelen eleştirilere yanıt olarak, "Namus hakkındaki kurallar ve düşünceler, zamana ve kültüre göre farklılık gösterebilir" demişti.

Konu ile ilgili BBC'nin sorularını yanıtlayan Shagieva, "Çocuğumu beslemek söz konusu olduğunda başkalarının benim hakkımda ne düşündükleri benim için önemli değil" diye konuştu.

BBC Kırgızca Servisi'nden Gulnara Kasmambetova'nın haberi...