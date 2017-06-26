Trump: Yüksek Mahkeme'nin seyahat yasağı kararı 'açık bir zafer'

Telif hakkı Getty Images Image caption Trump'ın getirdiği yasak ABD'De birçok havaalanında protesto edilmişti

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının "kısmen" yürürlüğe girmesine izin verdi. Mahkeme, yasağın ABD'de "gerçek" bir yakını ya da "bağlantısı" bulunmayan kişiler için de geçerli olabileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, "Ulusal güvenliğimiz için açık bir zafer" diyerek mahkemenin kararını tebrik etti.

Mahkeme "mülteci yasağı" ile ilgili olarak Beyaz Saray'dan gelen acil talebi de "kısmen" onayladı.

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı da yazılı açıklama yaparak seyahat sektörüyle koordineli halde karmı yasağı uygulamaya başlayacaklarını duyurdu.

Bakanlık "Başkanlık kararnamesi profesyonel bir şekilde, kamuoyu açık ve yeterli bir şekilde bilgilendirilerek ve seyahat sektörüyle koordineli bir şekilde uygulanacaktır" dedi.

Yüksek Mahkeme Ekim ayında ise yasağın uygulanıp uygulanmamasını tüm yönleriyle görüşüp, yasak hakkında son kararı verecek.

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı başkanlık kararnamesi, nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkenin (Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen) vatandaşlarına 90 gün, mültecilere ise 120 gün ABD'ye giriş yasağı getirmişti.

Havaalanlarında protesto gösterileri düzenlemesine yol açan kararname, "ayrımcı" olduğu gerekçesiyle federal temyiz mahkemeleri tarafından reddedilmişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Başörtülü bir kadınla çocuğu Los Angeles havaalanında

Başkan Trump bunun üzerine 6 Mart'ta ikinci bir kararname imzalamış, Irak vatandaşları ile Yeşil Kart sahiplerini yasak kapsamı dışına çıkarmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin göçmen programını da 120 gün boyunca askıya almış ve Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini 'süresiz' durdurmuştu.

Beyaz Saray da bu ay, yasağın derhal yeniden yürürlüğe girmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne iki başvuru yapmıştı.

Trump yönetiminden seyahat yasağı için Yüksek Mahkeme'ye başvuru

Trump için "zafer"

Yüksek Mahkeme'nin kararı, ABD Başkanı Trump için bir bir zafer olarak niteleniyor. Geçen hafta yaptığı açıklamada Trump, mahkemeden onay alması halinde yasağın 72 saat içinde yeniden yürürlüğe sokulacağını söylemişti.

Trump, Nisan ayında Yüksek Mahkeme'ye atadığı yargıç Neil Gorsuch'la, Cumhuriyetçilerin atadığı yargıç sayısını 5'e çıkamıştı.

Yüksek Mahkeme'de Demokratların atadığı yargıç sayısı ise 4.