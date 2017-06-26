Fotoğraflarla: Dünyadan Ramazan Bayramı kutlamaları
Dünyanın dört bir yanındaki Ramazan Bayramı kutlamalarından renkli kareler
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EPA
Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Dalgamon köyünde büyükleriyle bayramlaşan çocuklar.
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Reuters
Ramazan Bayramı için süslenmiş Musullu bir kız. Irak'ın Musul kenti, Ramazan Bayramı'nı yıllar sonra ilk kez IŞİD kontrolü olmadan kutluyor.
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AFP
İstanbul'daki Sultan Ahmet Camii'nde bayram sabahı.
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AFP
Gazze'de açık alanda düzenlenen 'bayram duasına' katılan Filistinli kızlar. Gazze'deki elektrik sıkıntısı, santralde kullanılmak üzere Mısır'ın yeniden petrol sağlamasıyla kısmen aşıldı.
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AFP
Rusya'nın başkenti Moskova'da Merkez Camii çevresinde bayram namazı kılan Müslümanlar. Rusya'da çoğunluğunu Orta Asya'dan gelen işçilerin oluşturduğu Müslüman topluluğa yetecek kadar cami bulunmuyor.
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Getty Images
Londra'da Dulwich Park bölgesinde Ramazan Bayramı'nı kutlayan Müslümanlar, Dulwich Park.
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AFP
Mısır'ın başkenti Kahire'de bayram namazı sonrası gökyüzüne uçan balonlar bırakıldı.
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Reuters
ABD'nin California eyaletindeki Müslümanlar bayramı Anaheim'daki stadyumda kutladı.
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Reuters
Filipinler'de ordu, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Marawi kentinde radikal İslamcı militanlarla çatışmaya bayram nedeniyle ara verdiğini açıkladı.
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Reuters
Mexico City'deki Müslümlar bayram ziyafetinde.
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EPA
Pakistan'ın Karaçi kentinde küçük kızlar bayram için ellerine Hint kınasıyla motifler çizdi.
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