Fotoğraflarla: Dünyadan Ramazan Bayramı kutlamaları

  • 26 Haziran 2017

Dünyanın dört bir yanındaki Ramazan Bayramı kutlamalarından renkli kareler

  • Mısır'ın kuzeyindeki Dalgamon köyünde büyükleriyle bayramlaşan çocuklar. EPA

    Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Dalgamon köyünde büyükleriyle bayramlaşan çocuklar.

  • Ramazan Bayramı için süslenmiş Musullu bir kız. Irak'ın Musul kenti, Ramazan Bayramı'nı yıllar sonra ilk kez IŞİD kontrolü olmadan kutluyor. Reuters

    Ramazan Bayramı için süslenmiş Musullu bir kız. Irak'ın Musul kenti, Ramazan Bayramı'nı yıllar sonra ilk kez IŞİD kontrolü olmadan kutluyor.

  • İstanbul'daki Sultan Ahmet Camii'nde bayram sabahı. AFP

    İstanbul'daki Sultan Ahmet Camii'nde bayram sabahı.

  • Gazze'de açık alanda düzenlenen 'bayram duasına' katılan Filistinli kızlar. Gazze'deki elektrik sıkıntısı, santralde kullanılmak üzere Mısır'ın yeniden petrol sağlamasıyla kısmen aşıldı. AFP

    Gazze'de açık alanda düzenlenen 'bayram duasına' katılan Filistinli kızlar. Gazze'deki elektrik sıkıntısı, santralde kullanılmak üzere Mısır'ın yeniden petrol sağlamasıyla kısmen aşıldı.

  • Rusya'nın başkenti Moskova'da Merkez Camii çevresinde bayram namazı kılan Müslümanlar. Rusya'da çoğunluğunu Orta Asya'dan gelen işçilerin oluşturduğu Müslüman topluluğa yetecek kadar cami bulunmuyor. AFP

    Rusya'nın başkenti Moskova'da Merkez Camii çevresinde bayram namazı kılan Müslümanlar. Rusya'da çoğunluğunu Orta Asya'dan gelen işçilerin oluşturduğu Müslüman topluluğa yetecek kadar cami bulunmuyor.

  • Londra'da Dulwich Park bölgesinde Ramazan Bayramı'nı kutlayan Müslümanlar, Dulwich Park. Getty Images

    Londra'da Dulwich Park bölgesinde Ramazan Bayramı'nı kutlayan Müslümanlar, Dulwich Park.

  • Mısır'ın başkenti Kahire'de bayram namazı sonrası gökyüzüne uçan balonlar bırakıldı. AFP

    Mısır'ın başkenti Kahire'de bayram namazı sonrası gökyüzüne uçan balonlar bırakıldı.

  • ABD'nin California eyaletindeki Müslümanlar bayramı Anaheim'daki stadyumda kutladı. Reuters

    ABD'nin California eyaletindeki Müslümanlar bayramı Anaheim'daki stadyumda kutladı.

  • Filipinler'de ordu, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Marawi kentinde radikal İslamcı militanlarla çatışmaya bayram nedeniyle ara verdiğini açıkladı. Reuters

    Filipinler'de ordu, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Marawi kentinde radikal İslamcı militanlarla çatışmaya bayram nedeniyle ara verdiğini açıkladı.

  • Mexico City'deki Müslümlar bayram ziyafetinde. Reuters

    Mexico City'deki Müslümlar bayram ziyafetinde.

  • Pakistan'ın Karaçi kentinde küçük kızlar bayram için ellerine Hint kınasıyla motifler çizdi. EPA

    Pakistan'ın Karaçi kentinde küçük kızlar bayram için ellerine Hint kınasıyla motifler çizdi.