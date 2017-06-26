ABD'li Senatör: Körfez ülkelerine yeni silah satışına onay vermeyeceğim

Telif hakkı EPA Image caption Corker, ABD'nin silah anlaşmalarında fikri sorulan az sayıda senatörden biri.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker, Katar kirizinin aşılmasına yönelik bir yol haritası oluşturuluncaya kadar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelere yapılacak silah satışlarını engelleyeceğini açıkladı.

Senatör Corker, kararını bir mektupla ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a gönderdi.

Mektupta "Bölgedeki tüm ülkeler terörizmle mücadeleyi artırmalı ancak Körfez ülkeleri arasındaki son anlaşmazlık sadece IŞİD'le mücadeleyi ve İran'a yönelik çabaları baltalamaya yarıyor" dedi.

Senatör Corker kararını ve mektubunu Twitter üzerinden de paylaştı.

ABD yasalarına göre ABD'nin büyük silah ihracat anlaşmaları, Kongre gözden geçirmeden önce ön onay için, aralarında Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın da bulunduğu az sayıda Kongre ve Temsilciler Meclisi üyesine sunuluyor.

Corker'ın bu kararı, ABD'nin gelecekteki silah satış anlaşmalarında etkili olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Pazar da günü yaptığı açıklamada, Katar ile ülkeye boykot uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bir araya gelerek orta yol bulmaları gerektiğini söyledi. Tillerson bu ülkelerden tanasiyonu düşürmek için söylemlerini yumuşatmalarını da istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı seyahatini Mayıs ayında Suudi Arabistan'a yapmış ve ziyarette 'ABD tarihinde türünün en büyük silah anlaşması' imzalanmıştı.

Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman arasında imzalanan anlaşma, yaklaşık 110 milyar dolar değerinde Amerikan yapımı silahın satışı anlamına geliyor.

KİK Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.

Katar krizinde yeni çıkmaz: 13 maddelik liste

Aralarında Suudi Arabistan ve BAE'nin de bulunduğu bazı Arap ülkeleri "terörizme destek verdiği" gerekçesiyle Haziran ayı başında Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve ekonomik yaptırımları devreye sokmuştu.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE geçen hafta ayrıca, Katar'a yönelik ablukanın kaldırılması için 13 maddelik bir talepler listesi hazırladı.

Telif hakkı Reuters Image caption Katar'daki Türk üssünde bulunan askerler.

Maddeler arasında ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyor.

Ancak Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, listenin "mantıklı ve uygulanabilir" olmadığını söyleyerek, bu talepleri reddetti.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş ise Cumartesi günü yaptığı açıklamayla, taleplerinin kabul edilmemesinin "yolların ayrılması" anlamına geleceğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de bugün yaptığı açıklamada listenin çok provokatif ve Katar'ın talepleri karşılamasının çok zor olduğunu söyledi.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil bazı Arap ülkelerinin Katar ile ilişkilerini kesmesi ve ekonomik yaptırımları devereye sokması, Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açmış durumda.