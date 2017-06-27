Belçika solaryumu yasaklamaya hazırlanıyor

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Belçika Yüksek Sağlık Kurulu, cilt kanseri riski nedeniyle solaryum yoluyla bronzlaşmanın yasaklanmasını istedi.

Ekonomi Bakanlığı, bronzlaşma merkezleriyle görüşerek, yasak kararını uygulamaya hazırlanıyor.

Daha önce yapay bronzlaşma konusunda katı kurallar koyan Belçika Yüksek Sağlık Kurulu, solaryum ve yapay ultraviyole ışınlar saçan aletlerin tamamen yasaklanması gerektiğini açıkladı.

Kurula göre, solaryum cihazlarından yayılan radyasyon miktarı, kabul edilebilir sınırın çok üzerinde. Bu da çok ciddi cilt kanseri riski yaratıyor ve bu ışınların insan cildine zarar vermesini engelleyecek bir önlem de mevcut değil.

Yüksek Sağlık Kurulu'na göre solaryumun tek avantajı vücutta D vitamini oluşumuna katkı yapması. Ancak, verdiği zarar göz önüne alındığında bunun hiçbir önemi kalmıyor.

Belçika Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, sektör temsilcileri ile tamamen yasaklama önerisini görüşeceklerini söyledi.

Belçika 'daki solaryum işletmecilerinin 1 Eylül'den itibaren tüketicilere yönelik zorunlu olarak, "Solaryum kullanımı kansere neden olabilir " yönünde uyarılar yapması kararlaştırılmıştı.

Hollanda da benzer adım atabilir

Hollanda Sağlık Kurulu sözcüsü ise, kapatma konusunda henüz bir tavsiyede bulunmadıklarını belirterek, Belçika'nın kararının, solaryumun zararları konusunda kapsamlı araştırma yapılmasına neden olacağını söyledi.

Groningen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dermatolog Jorrit Terra, Belçika'nın solaryumu yasaklama kararının bu tartışmayı Hollanda'da alevlendirmesini bekliyor.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan Terra, "Hollanda'da tamamen yasaklanması zor görünüyor ama çok az insan solaryumun cilt kanserine yol açtığından habersiz" dedi.

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Avustralya'da 2 yıldır yasak

Solaryum işletmecilerinin bağlı olduğu birliğe göre ise, tamamen yasaklama kararı amacını aşan bir davranış. Birlik Başkanı Rob Bontje, cilt kanseri vakalarının azaltılmasını istediklerini belirterek, bunun yolunun solaryumu tamamen yasaklamak olmadığını savunuyor.

Belçika ve Hollanda'da 2008'den bu yana gençlerin solaryum salonlarına girişi konusunda yoğun denetimler uygulanıyor.

Avustralya, 2015 yılında ticari solaryuma yasak getirdi.

Aynı yıl Hollandalı dermatologlar da evde kullanılan solaryum cihazlarının yasaklanmasını istemişti.