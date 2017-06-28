Kolombiya'da FARC'tan resmen 'silahlara veda'

Telif hakkı Reuters Image caption Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londoño Echeverri, Mesetas'taki törende 52 yıllık savaşa son noktayı koydu.

Kolombiya hükümeti ile 52 yıl süren çatışma sürecini sonlandırarak silahlarını teslim eden solcu gerilla örgütü FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri), silahlı varlığına resmi olarak son verdi.

FARC varlığını siyasi parti kurarak sürdürecek.

Silah bırakma sürecinin tamamlanması adına Mesetas kentinde düzenlenen törende, Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ve Timoşenko" olarak bilinen FARC lideri Rodrigo Londoño Echeverri (Timoleón Jiménez) el sıkıştı.

Cumhurbaşkanı Santos "barış gerçek ve tersine çevrilemez" derken, Echeverri de "Savaşa elveda, silahlara elveda, hoşgeldin barış!" diye konuştu.

Bir zamanlar FARC'ın "kalesi" olarak bilinen bölgedeki Mesetas'ta yapılan törende Echeverri, yasal ve demokratik bir biçimde varlıklarını sürdüreceklerini, FARC'ın tarihinde yeni bir evreye girdiğini söyledi.

Echeverri "Bugün Kolombiya'yı hayal kırıklığına uğratmıyoruz, silahlarımızı bırakıyoruz" dedi.

Bu aşamada FARC'ın adını da değiştirmesi bekleniyor.

Ülkesinde yarım asırdan fazla süren iç savaşı bitirmeye yönelik çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü kazanan Santos da "Bugün çok özel bir gün. Bugün silahların yerini sözler aldı" dedi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, Mayıs ayı sonunda, FARC'asilahlarını teslim etmesi için 20 gün ek süre verildiğini söylemişti.

Santos, 4 yıl süren müzakerelerin ardından geçen yıl FARC ile barış anlaşması imzalamıştı.

FARC'ın elindeki silahların tamamını teslim etmesi, geçen yıl varılan barış anlaşmasının ana şartlarındandı.

Birleşmiş Milletler öngörülenden bir gün önce biten silah bırakma işleminde toplam 7,132 silahın alındığını bildirdi.

Gözlemciler ayrıca örgütün, kırsalda bulunan 900 gizli cephaneliğinden 70'inin de bulunup, boşaltıldığını duyurdu.

Kolombiya'daki iç savaşta yaklaşık 260 bin kişi ölmüş, 6 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.