Venezuela'da Yüksek Mahkeme'ye helikopter saldırısı

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Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, Yüksek Mahkeme binasına bir helikopterden el bombaları atıldı.

Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun "terör saldırısı" dediği olayda bir helikopter Yüksek Mahkeme binasını bombalamaya çalıştı.

Hükümete göre bir güvenlik görevlisi, bir polis helikopterini ele geçirip başkent üzerinde uçmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, şehrin üzerinde dolaşan bir helikopter görülüyor ve patlama sesleri duyuluyor.

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Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Çarşamba günkü gösterilerde iki kişi daha öldü ve toplam can kaybı 40'a ulaştı.

Helikopteri ele geçirdiğine inanılan polis, sosyal medyada hükümeti kınayan bir mesaj paylaştı.

Adının Oscar Perez olduğunu söyleyen polis, yanında maskeli ve üniformalı silahlı adamlarla çektiği ve Instagram'da paylaştığı videoda Venezuela halkına "haydut hükümete" karşı çıkma çağrısında bulunuyor.

'Helikopterden el bombaları atıldı'

Cumhurbaşkanı Maduro, saldırıda helikopterden el bombaları atıldığını söyledi ve güvenlik güçlerinin, saldırının arkasındakileri yakalayacağına dair söz verdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Ekonomik krizin derinleştiği Venezuela'da, son iki aydan bu yana hükümete karşı neredeyse her gün gösteriler düzenleniyor.

1 Nisan'dan bu yana yaşanan şiddet olaylarında 70'ten fazla kişi öldü.