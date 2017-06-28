Polonya'da Holokost anıtlarını ziyaret eden Müslüman öğrencilerden ırkçı saldırı iddiası

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Polonya'nın doğusundaki Holokost anıtlarının ziyaret edildiği bir tura katılan Alman Müslüman öğrenciler, buralarda yerel halk tarafından ırkçı tepkilere maruz kaldıklarını öne sürdü.

Berlin'de bir okulda eğitim gören öğrencilerden dördü yaşadıklarını Deutschlandfunk radyosuna anlattı.

Bir öğrenci, Lublin kentinde sokakta yürürken bir adamın yüzüne tükürdüğünü ve o esnada orada bulunan polislerin ise görmezden geldiğini savundu. Bir öğrenci de telefonda Farsça konuştuğu için bir dükkandan atıldığını iddia etti.

Öğrenciler ayrıca yine Lublin kentinde bir büfenin kendilerine yabancı oldukları için su satmayı reddettiğini öne sürdü. Bir başka iddia da bir kız öğrencinin bıçak çekilerek tehdit edilmesi.

'Polise resmi şikayette bulunan yok'

Lublin Emniyet Müdürlüğü'nden Salı akşamı yapılan açıklamada, "Geziye katılanlar arasında polise resmi şikayette bulunan yok" denildi.

Açıklamada, söz konusu olayların yaşandığı iddia edilen yerlerdeki güvenlik kameralarının incelendiği ancak "yabancıların karıştığı herhangi bir olaya rastlanılmadığı" da vurgulandı.

Berlin'deki Theodor Heuss Okulu'nun Almanya merkezli bir Holokost anma kuruluşu ile birlikte 'Nazi işgali altında Polonyalıların yaşadığı zulmü' anlatmak için düzenlediği geziye 20 öğrenci katıldı.

Grup, Lublin kenti dışındaki Majdanek toplama kantının yanı sıra Treblinka'da bir başka kampı ziyaret etti. Ayrıca, tur kapsamında Varşova ve Lodz kentlerine de gidildi.