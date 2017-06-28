Hillsborough faciasından 28 yıl sonra 6 kişi hakkında dava açıldı

Telif hakkı HILLSBOROUGH INQUESTS

İngiltere'de futbol tarihinin en büyük facialarından biri ile ilgili yeni soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında dava açıldı. 1989'daki Hillsborough faciası ile ilgili davada, Liverpool-Nottingham Forest maçının güvenliğinden sorumlu polis yetkilisi "ihmal sonucu taksirle adam öldürmek" ile suçlandı.

Sheffield'da oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçı sırasında çıkan izdihamda 96 Liverpool taraftarı hayatını kaybetmişti.

Faciayla ilgili olarak geçen yıl yeni bir soruşturma açılmıştı.

Savcılar, maçın güvenliği sorumlu olan polis yetkilisi David Duckenfield'ın, büyük ihmal sonucu 95 kişinin hayatını kaybetmesinde sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Duckenfield'in faciadan 4 yıl sonra hayatını kaybeden Tony Bland'in ölümünden dolayı ise suçlanamayacağını belirtti.

Bir diğer polis yetkilisi Norman Bettison da "olayın ardından yalan beyanda bulunmak" ile suçlandı.

Diğer 4 kişiye yöneltilen bazı suçlamalar ise "yargı sürecini etkilemek", "görevi kötüye kullanmak" ve "Sağlık ile Güvenlik Yasası'nı ihlal etmek".

Yeni açılan davayla ilgili ilk duruşma 9 Ağustos'ta yapılacak.