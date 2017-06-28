Çin ilk orman kentini inşaya hazırlanıyor

Telif hakkı STEFANO BOERI

Yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını artırmaya çalışan Çin, içinde 40 bin ağaç barındıran ilk orman kent projesi için harekete geçti.

İtalyan mimar Stefano Boeri tarafından tasarlanan kent, ülkenin güneydoğusundaki Guangşi bölgesindeki Liuzu şehri yakınlarında inşa edilecek.

Kentin tamamlandığında 30 bin kişiyi barındırması ve dikilecek ağaçlar sayesinde yılda 10 bin ton karbondioksit emebilmesi hedefleniyor.

Telif hakkı STEFANO BOERI

40 bin ağacın yılda 900 ton oksijen üreteceği de hesaplanıyor.

Dikilecek ağaçların yanı sıra kentin 100 farklı türden yaklaşık 1 milyon bitkiyi de barındıracağı belirtiliyor.

Telif hakkı STEFANO BOERI

Binaların dış cepheleri neredeyse tamamen bitkiler ve ağaçlarla kaplı olacak.

Kurulacak Liuzu orman kenti, Liuzu şehrine hızlı tren hattıyla bağlanacak.

Telif hakkı STEFANO BOERI

Telif hakkı STEFANO BOERI

Orman kentte okulların ve iki de hastanenin inşa edilmesi planlanıyor.

Güneş enerjisi ve jeotermal enerji ile kentin elektrik ihtiyacını da kendi kendine karşılayabileceği düşünülüyor.

Kentin tamamlanması için hedeflenen tarih ise 2020.