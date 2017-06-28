Venezuela ordusu helikopterli saldırganın peşinde

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Mahkeme binasına bir helikopterden el bombaları ve silahlarla yapılan saldırının ardından, ordu saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen Oscar Perez adlı özel polisin peşinde.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, şehrin üzerinde dolaşan mavi bir polis helikopteri görülüyor ve ardından patlama ve silah sesleri duyuluyor.

Hükümet saldırının pilot, dalgıç ve paraşütçü bir özel polis olan Oscar Perez tarafından, kaçırdığı bir helikopter ile düzenlendiğini açıkladı.

Perez de Instagram hesabından paylaştığı videolar ile saldırıyı üstlendi ve Venezuelalıları Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya karşı ayaklanmaya çağırdı.

Telif hakkı Instagram Image caption Oscar Perez'in Instagram'da paylaştığı videodan bir kare

Yanında maskeli ve üniformalı silahlı adamlarla çektiği ve Instagram'da paylaştığı videoda Perez, Venezuela halkına "zorba hükümete" karşı çıkma çağrısında bulunuyor.

Salı akşamı yapılan saldırının düzenlendiği helikopterden "Özgürlük" yazan bir pankart da açıldı.

Maduro olayı "terör saldırısı" olarak nitelerken, tüm orduyu alarma geçirdi. Askerler, şüpheli polis memurunun evinde arama yaptı.

Salı akşamı gün batımına yakın saatlerde yaşanan saldırıda yaralanan olmadı.

Reuters'a bilgi veren bir polis memuru saldırıda kullanılan helikopterin Karayip sahillerinde Higuerote yakınlarında terk edildiğini, pilotun ise bulunamadığını söyledi. Ancak bu bilgi başka yetkililerce doğrulanmadı.

Ekonomik krizin derinleştiği Venezuela'da son iki aydır hükümete karşı neredeyse her gün gösteriler düzenleniyor.

Son üç ayda yaşanan şiddet olaylarında 75'ten fazla kişi öldü.

Telif hakkı EPA Image caption Devlet Başkanı Maduro

Şüpheli, bir aksiyon filminde oynamış

36 yaşındaki şüpheli Perez, 2015 yılında "Ertelenmiş Ölüm" adlı bir aksiyon filmi yönetip, hem de baş rolünde oynamıştı.

Zengin bir iş adamının kaçırılma hikâyesini anlatan filmde helikopterden ateş açma sahneleri de vardı.

Reuters, şüpheli Perez'in oyunculuk deneyimi olmasının kamuoyunda saldırıyla ilgili soru işaretleri yarattığını yazdı.

Maduro'ya karşı olan bazı isimler muhalefete daha ağır bir baskı yapabilmesi için bu olayı Maduro'nun organize ettiğini öne sürüyor.