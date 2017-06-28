Obama, ailesiyle birlikte çocukluğunu geçirdiği Endonezya'da tatilde

Telif hakkı EPA Image caption Barack Obama ve büyük kızı Malia.

ABD'nin bir önceki başkanı Barack Obama, eşi Michelle, kızları Malia ve Sasha ile, çocukluğunda bir süre yaşadığı Endonezya'da tatil yapıyor.

Obama ailesi Bali adasının ardından Java'ya geçti. Burada bir Budist tapınağını ziyaret eden Obama ailesine basının ilgisi yoğun.

Barack Obama, çocukluğunda 4 yıl yaşamış olduğu Endonezya'da çok popüler.

Obama, Kenyalı babasıyla annesinin ayrılması ardından, annesi bir Endonezyalıyla evlenince 6 yaşında buraya taşınmıştı.

Telif hakkı Reuters Image caption Obama 9. yüzyıldan kalma Borobudur Tapınağı'nda, Magelang, Orta Java

Telif hakkı AFP Image caption Kızları Sasha (solda) ve Malia, Obama çiftinin 2010 yılındaki Endonezya ziyaretine katılmamıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Gittiği yerlerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Obama, küçük bir güvenlik ordusuyla dolaşıyor.

Barack Obama ABD başkanıyken, 2010 yılında eşi Michelle ile Endonezya'yı ziyaret etmişti.

Barack Obama'nın Cuma günü başkent Cakarta'nın güneyinde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmesi bekleniyor.