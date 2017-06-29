Göçmen krizi: İtalya'dan limanlarını kapatma resti

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İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Maurizio Massari, AB Göç Komiseri'ne ilettiği mektupta, Akdeniz'deki göçmenleri kurtaran tüm gemilerin İtalyan kıyılarına getirilmesinin sürdürülebilir olmadığını, AB'nin İtalya'yı yalnız bırakması haline limanların bu gemilere kapatılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Massari, Akdeniz yoluyla İtalya'ya yapılan göçün "sürdürülemez" boyutlara ulaştığı uyarısında da bulundu.

Başbakan Paolo Gentiloni de Avrupa ülkelerini "kafalarını başka yöne çevirerek sorunu görmezden gelmekle" suçladı.

Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika'dan Akdeniz yoluyla ülkeye ulaşan göçmen sayısında ciddi artış var.

Son 4 günde yaklaşık yaklaşık 10 bin göçmenin deniz yoluyla Afrika'dan İtalya'ya ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre 2017 başından bu yana çoğunluğu Libya'dan yola çıkan yaklaşık 2 bin göçmen öldü ya da kayboldu.

Libya, Sahra Altı Afrika, Arap yarımadası, Mısır, Suriye ve hatta Bangladeş'e kadar uzanan bir coğrafyadan gelen göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için kullandığı ana nokta.

İtalya'ya 2 yılda 500 bin göçmen geldi

İtalya'ya 2014-2016 yıllarında bu şekilde 500 bin göçmen ulaştı.

Bu yıl İtalya'ya ulaşan göçmen sayısı 73 bin. Bu sayı geçen yılın aynı döneminden yüzde 14 daha fazla.

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte bu trendin devam etmesi halinde 2017 genelinde 250 bin kişinin Avrupa'ya ulaşması bekleniyor.

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Yabancı bayraklı tekneler yasaklanabilir

Reuters'a konuşan İtalyan bir hükümet yetkilisi Akdeniz'de göçmen kurtarma çalışmalarına katılan yabancı bayraklı teknelerin, İtalyan limanlarına geri dönmelerinin engellenmesinin ülkede konuşulduğunu doğruladı. Yetkili "İtalya doyum noktasına ulaştı" dedi.

Gündeme getirilen bu öneri İtalyan medyasında da sıkça yer alıyor.

Akdeniz'deki göçmen kurtarma çalışmalarının koordinasyonunu İtalyan sahil güvenliği yürütüyor ancak acil yardım çağrısında bulunan bot ve teknelerdeki göçmenleri kurtarmak için Akdeniz'de bulunan birçok gönüllü kuruluş teknesi var.

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Bu tekneler genellikle, aralarında Avrupa Birliği üyesi Almanya ve Malta gibi ülkelerinde de bulunduğu, başka ülke bayraklarını taşıyor.

İtalya'da özellikle muhalefet, bir süredir bu gemilerin kurtardığı göçmenlerin yalnızca İtalya limanlarına değil Akdeniz'e kıyısı olan diğer AB ülkelerine de götürülmesini istiyordu.

Ancak kurtarma gemilerinin engellenmesinin hukuki olarak mümkün olup olmadığı net değil.

Gemiden karaya çıkarma kanunları uluslararası hukuk tarafından belirleniyor.

AB Göç Komiserliği, kurallarda yapılacak olası bir değişiklik durumunda insani yardım derneklerine "hazırlanmaları için yeterli zaman tanınması" gerektiğini açıklamıştı.

AB Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos da İtalya'nın "durumun tahammül edilemezliği" konusunda haklı olduğunu belirtti.