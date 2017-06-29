ABD'den nüfuslarının çoğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına yeni vize kriterleri

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ABD yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin Başkan Donald Trump'ın seyahat yasağının "kısmen" yürürlüğe girmesine izin vermesinin ardından yasak kapsamında 6 ülkenin vatandaşları ve mültecilerin vize başvurularında uygulanacak yeni kriterler belirledi.

Bu düzenlemeyle, 6 ülke vatandaşları ile mültecilerin vize alabilmeleri için ABD'de "yakın" akrabası ya da ticari ilişkisinin bulunması koşulu getirildi.

Perşembe günü yürürlüğe giren yeni kurallar, İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarını etkiliyor.

BBC tarafından teyit edilen yeni düzenlemelere göre, bu ülkelerden gelenlerin ABD'de yakın akrabalarının bulunmaması halinde ülkeye girişlerine izin verilmeyecek. Yakın akrabalık ise ebeveyn, eş, çocuk, damat, gelin ya da kardeş olarak tanımlandı.

Anneanne, babaanne, dede, teyze, hala amca, dayı, kuzen, yeğen, kayınpeder ve dünür gibi ilişkiler ise "yakın" akrabalık kapsamında değerlendirilmedi.

Ayrıca, ABD ile ticaret ya da eğitim kapsamında bağı bulunanlar da yeni kuralların dışında tutuldu.

Ancak kurallarda bu ilişkinin, resmi, belgelendirilmiş ve düzenli olması gerektiği de özellikle vurgulandı.

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Çifte vatandaşlar etkilenmiyor

Yeni düzenlemelerden halihazırda geçerli vizesi olanlar ve çifte vatandaşlar etkilenmeyecek.

Ancak, hem yasağı savunan hem de karşı çıkan hukuk uzmanları, Yüksek Mahkeme'nin nihai kararı açıklanana kadar yürürlükte olması beklenen bu yeni kısıtlamaların yargıda bir dizi itirazla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıyor.

Yüksek Mahkeme, seyahat yasağının "kısmen" yürürlüğe girmesine izin vermiş ve yasağın ABD'de "gerçek" bir yakını ya da "bağlantısı" bulunmayan kişiler için de geçerli olabileceğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme'nin Ekim ayında yasağı tüm yönleriyle ele alarak, nihai kararını vermesi bekleniyor.