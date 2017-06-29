New York Times: Veliahtlıktan alınan Suudi prens saraya kapatıldı

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Suudi Arabistan'da kısa süre önce veliaht prensliğinden alınan Muhammed bin Nayif'in korumalarının değiştirildiğini ve Cidde'deki sarayından çıkartılmadığını iddia etti. Gazeteye göre, prensin yurtdışına çıkışına da izin verilmiyor.

New York Times, Bin Nayif'in sarayından ve ülkesinden çıkmasına getirilen engellemeler ile yeni veliaht prense karşı herhangi bir muhalif hareketin önlenmesinin amaçladığını yazdı.

Gazete, haberini, 4 eski ve görevdeki ABD'li yetkili ile kraliyet ailesine yakın bazı Suudi kaynaklarına dayandırdı.

New York Times'a konuşan Suudi kaynaklardan biri, söz konusu kısıtlamaların veliaht değişikliğinin neredeyse hemen ardından uygulamaya sokulduğunu ve ilk adım olarak Nayif'in yakın korumalarının yeni veliaht prensi Muhammed bin Salman'ınkilerle değiştirildiğini söyledi.

Suudi Arabistan'dan yalanlama

Suudi Arabistan ise iddiaları yalanladı.

New York Times'a konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili bu iddiaları "temelsiz ve yanlış" olarak nitelendirdi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Eski veliaht Muhammed bin Nayif ile Muhammed bin Salman'ın buluşması yayımlandı

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud, veliaht prensi olarak ileride tahta geçmesi beklenen yeğeni Nayif'in yerine, 31 yaşındaki kendi oğlu Muhammed bin Salman'ı getirmişti. Bu karar, Suudi Arabistan'da reform yanlılarına vurulmuş ağır bir darbe olarak görülüyor.

Salman yanlıları ise bu kararı memnuniyetle karşılamış ve genç ve hevesli bir veliaht prensinin krallığın geleceği açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirmişti.

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'Amerikalı yetkililer değişimden memnun değil'

Suudi Arabistan devlet medyası, veliaht prensliği devir tesliminin sorunsuz bir süreç olarak yansıtmaya çalışmış ve defalarca Salman'ın kendisine tebrik eden Nayif'in elini öptüğü görüntüleri service sokmuştu.

Ancak üst düzey bir Amerikalı yetkili, bu tarz yayınlara rağmen Nayif'e getirilen kısıtlamaların Salman'ın kendisine karşı herhangi bir muhalefet istemediğinin bir işareti olduğu görüşünde.

New York Times gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan yetkili, "Salman, aile içerisinde arkasından herhangi bir iş çevrilmesini istemiyor. Hiçbir meydan okumayla karşılaşmadan hızla yükselme niyetinde. Gerçi, Nayif de bir muhalif hareket oluşturuyormuş gibi pek durmuyor" dedi.