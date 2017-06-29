Irak: Musul'da El Nuri Camii alındı, IŞİD'in sahte devleti çöktü
Irak ordusu, ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'da IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) militanlarının tahrip ettiği El Nuri Camii'ni ele geçirdiğini açıkladı. Irak Devlet Televizyonu'na konuşan ordu sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, "IŞİD'in sahte devleti çöktü" dedi.
BBC Arapça Servisi ise Irak askerlerinin henüz camiye girmediklerini aktardı.
IŞİD militanlarının camiye bubi tuzakları döşemiş olabilecekleri bildiriliyor.
Irak ordusu ise önümüzdeki günlerde Musul'un tamamını geri almayı umuyor.
850 yıllık El Nuri Camii, Musul'un Eski Şehir mahallesinde IŞİD'in son kalesi olarak görülüyordu.
Sembolik önemi yüksek cami geçen hafta IŞİD militanları tarafından bombalanmıştı.
IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi 3 yıl önce örgütün Musul'u ele geçirmesinin ardından bu camide halk önüne çıkarak "hilafet" ilan ettiklerini söylemişti.
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İngiltere: Musul'da IŞİD'in sonu yakın
Öte yandan, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon da Musul'da IŞİD'e karşı verilen mücadelede sona yaklaşıldığını söyledi.
Michael Fallon, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF), Musul'un kurtarılmasında Irak güçlerine destek kapsamında 700 hedefi vurduğunu da açıkladı.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri IŞİD'e karşı hava saldırılarını son aylarda artırmıştı. RAF, Irak ve Suriye'de son 25 yılın en yoğun operasyonunu yürütüyor.
Michael Fallon, IŞİD'in Suriye'deki Rakka kentinde de kontrolü kaybetmeye başladığını belirtti.
İngiliz hava kuvvetlerinin kentte Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek çerçevesinde 69 hedefi vurduğunu açıklayan Fallon, "Rakka'da IŞİD'in yenilmesi yönünde geri dönüşü olmayan bir ivme yakalandı" dedi.