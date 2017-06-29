Rusya'da Nemtsov cinayeti davasında yargılanan 5 Çeçen suçlu bulundu

Telif hakkı Reuters Image caption Tetiği çektiği belirtilen Zaur Dadayev

Rusya'da liberal politikaları savunan eski Başbakan Yardımcısı ve sonrasının muhalif lideri Boris Nemtsov'u 2015'te öldürmekle suçlanarak yargılanan 5 Çeçen suçlu bulundu. Çeçenlerin cezaları ise henüz açıklanmadı.

Mahkeme Zaur Dadayev'i "cinayeti işlemekten"; Anzor Gubaşev, Şadid Gubaşev, Temerlan Eskerkhanov ve Khamzat Bakayev'i de "suikastın hazırlanmasına yardımcı olmaktan" suçlu buldu.

Rus yargısı, bu beş kişinin kendilerine suikast karşılığında 15 milyon ruble (yaklaşık 875 bin TL) vaat edildiğini açıkladı.

Tetiği çeken Zaur Dadayev, Çeçenistan'da askerlik yapmış eski bir ordu mensubuydu.

Suikastı örgütlediği belirtilen Ruslan Mukhudinov ise polis tarafından aranıyor.

Telif hakkı AFP Image caption Boris Nemtsov

Köprüde yürürken öldürülmüştü

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Nemtsov'un destekçileri davanın, suikastın arkasındaki gerçek güçleri ortaya çıkarmaktan uzak kaldığını söyledi.

Nemtsov Şubat 2015'te kız arkadaşıyla yediği yemeğin ardından Moskova'da bir köprüde yürürken öldürülmüş, cesedinde sırtından giren 4 kurşun tespit edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "otoriter olduğu" gerekçesiyle eleştiren muhalif lider, ülkesinin Ukrayna'ya müdahalesine de karşı çıkıyordu.