BM: Han Şeyhun'daki saldırıda sarin kullanıldı

Telif hakkı Reuters Image caption Han Şeyhun'daki saldırıda 80 dolayında kişi ölmüştü.

Birleşmiş Milletler, geçen Nisan'da Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısında sarin gazının kullanıldığını açıkladı.

BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) görgü tanıklarıyla görüşüldükten ve numunelerin incelenmesinden sonra "bazıları hayatını kaybeden çok sayıda kişi, Sarin ya da Sarin benzeri bir maddeye maruz kaldı" sonucuna vardı.

OPCW raporunun özetinde "misyonun kanısı, bu tür bir gaz salımının sadece Sarin'in bir kimyasal silah olarak kullanılmasıyla mümkün olduğudur" denildi.

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Yeni rapor OPCW üyelerine dağıtıldı, ancak kamuoyuna açıklanmadı.

Şimdi BM ve OPCW'nin ortak araştırmasıyla, saldırıdan kimin sorumlu olduğu soruşturulacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete Sarin yüklü bombalar yüklendiği sonucuna vardığı Şayrat hava üssüne füze saldırısında bulunmuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, daha önce olayın uydurma olduğunu söylemişti.