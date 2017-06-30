Almanya'da eşcinsel evlilik yasası parlamentodan geçti

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Almanya'da eşcinsellere evlilik hakkı tanıyan yasa bugün parlamentodan geçti. Oylama, yıllardır eşcinsel evliliğe karşı çıkan Başbakan Angela Merkel'in geri adım atması sonucu gerçekleşti.

Yasayla birlikle eşcinseller evlenmenin yanı sıra evlat da edinebilecekler.

Günümüzde Almanya'da eşcinsellerin yalnızca medeni birliktelik kurma hakkı bulunuyor.

Oylama öncesi bir açıklama yapan Angela Merkel, milletvekillerini "vicdanlarını dinlemeye" davet etmişti.

Angela Merkel 2013'teki seçim kampanyasında eşcinsel evliliğe "çocuğun esenliği" açısından karşı çıktığını söylese de konunun kendisini zorladığını belirtmişti.

Merkel'in fikrini lezbiyen çift değiştirdi

Merkel o tarihten 4 yıl sonra, 26 Haziran'da Brigitte adlı bir kadın dergisinin etkinliğinde konuşmuş ve diğer partilerin eşcinsel evliliğe destek verdiğini, bu konuda parlamentoda bir oylama yapılması gerektiğini söyleyerek Alman basınını şaşırtmıştı.

Merkel, fikirlerinin 8 çocuğa bakan lezbiyen bir çiftle tanışmasından sonra değiştiğini anlatmıştı.

Bugünkü oylamada tasarının yasalaşması bekleniyor. Ülkedeki bir ankete göre halkın yüzde 83'ü de eşcinsel evliliğin yasallaşmasını destekliyor.

Sosyal Demokratlar, Sol Parti ve Yeşiller de eşcinsel evliliği destekledi. Merkel, 24 Eylül'deki genel seçimden önce bu yasayı çıkararak rakiplerinin elindeki önemli bir kampanya kozunu kendi lehine çevirmeyi hedefliyordu.