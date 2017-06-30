Fotoğraflarla: Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin İli Kazak Özerk İli'nde yaşam
Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Kazakların yoğunlukla yaşadığı İli Kazak Özerk İli bulunuyor.
İli Kazak Özerk İli'nin nüfusu 3 milyondan fazla.
Buradaki Kazaklar her geçen gün daha fazla turizmle uğraşıyor.
Turizmin ve ticaretin geliştiği dağlık bölgede sanatçılar turistleri beklerken cep telefonlarına bakıyor.
Bölgede artık pek çok kişi cep telefonu kullanıyor.
Turistlerin gelmesiyle birlikte müzisyenler şarkılarına başlıyor.
Dansçılar da turistler için geleneksel danslarını sergiliyor.