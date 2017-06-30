Fotoğraflarla: Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin İli Kazak Özerk İli'nde yaşam

  • 30 Haziran 2017
İli Telif hakkı Getty Images

Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Kazakların yoğunlukla yaşadığı İli Kazak Özerk İli bulunuyor.

İli Telif hakkı Wang He

İli Kazak Özerk İli'nin nüfusu 3 milyondan fazla.

İli ili Telif hakkı Wang He

Buradaki Kazaklar her geçen gün daha fazla turizmle uğraşıyor.

ili Telif hakkı Getty Images

Turizmin ve ticaretin geliştiği dağlık bölgede sanatçılar turistleri beklerken cep telefonlarına bakıyor.

İli Telif hakkı Getty Images

Bölgede artık pek çok kişi cep telefonu kullanıyor.

ili Telif hakkı Getty Images

Turistlerin gelmesiyle birlikte müzisyenler şarkılarına başlıyor.

ili ili Telif hakkı Wang He

Dansçılar da turistler için geleneksel danslarını sergiliyor.

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