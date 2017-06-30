Fransa medyası: Macron, Bastille Günü'nde bir geleneği yıkacak

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin en önemli ulusal bayramı olan 14 Temmuz'daki Bastille Günü'nde basın toplantısı düzenlemeyeceği bildirildi. Bu durumda Macron ülkesinde önemli bir geleneği de yıkmış olacak.

Fransız Le Monde gazetesine konuşan bir cumhurbaşkanlığı kaynağı, Macron'un "karmaşık düşünce yapısının" basın toplantısına uygun olmadığını söyledi.

Macron'un hangi düşüncelerinin gazeteciler açısından anlaşılmaz bulunacağı ise bilinmiyor.

Ülke basınına yansıyan haberler ise Fransa'da sosyal medyada büyük tepki topladı.

Muhalifleri Macron'u "kibirli ve küstah olmakla" suçluyor.

Bastille Günü, 14 Temmuz 1789'da kitlelerin bir hapishane baskını gerçekleştirmesi ve Fransız devriminin ilk adımı olarak kutlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu gün bir basın toplantısı düzenlemesi ise önemli bir gelenek.

Fransa'da bu yıl Bastille Günü kutlamalarına ABD Başkanı Donald Trump da katılacak.

Emmanuel Macron yaklaşık bir yıl önce "En Marche" (Yürüyüş) hareketini kurmuş, Mayıs ayında Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiş, partisi de bu ay yapılan genel sçeimlerde Fransa Ulusal Meclisi'nde çoğunluğu sağlamıştı.