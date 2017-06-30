Lübnan'da göçmen kamplarında intihar saldırıları: 7 asker yaralandı

Telif hakkı Getty Images Image caption Arsal'daki El Nihaya göçmen kampından bir fotoğraf (Arşiv)

Lübnan ordusu, beş intihar bombacısının askerlerin Suriye sınırı yakınlarındaki göçmen kampını ziyareti sırasında saldırı düzenlediğini bildirdi. Ordu, bir militanın da el bombasıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yetkililer üç askerin patlamalarda, dört askerin de el bombası neticesinde yaralandığını kaydetti. Saldırılarda intihar bombacıları dışında yaşamını yitiren olmadı.

Saldırılar, ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal kenti yakınlarında göçmen kampında militan ve silah aramak için düzenlenen bir operasyon sırasında meydana geldi.

Ordu, Cuma günkü saldırıda dört intihar bombacısının tek bir göçmen kampında, bir diğer militanın ise başka bir göçmen kampında saldırı düzenlediğini duyurdu.

Arsal, askerler ve Sunni cihatçı militanlar arasında çatışmaların sıklıkla görüldüğü bir yer.

Lübnan ordusu son aylarda Suriye savaşından kaçan binlerce göçmene ev sahipliği yapan derme çatma kamplara yönelik baskınlarını sıklaştırmıştı.

Kent çevresindeki kamplar, Suriye'den gelen militanlar için göçmenler arasında saklanma imkanı sunuyor.