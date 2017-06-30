Sorunlu kent sakinleri 'tuhaf evlerde' sosyalleşecek

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Hollanda'nın ikinci büyük kenti Rotterdam'da, yaşadıkları semtlerde çevresindekileri tehdit eden, kavgacı, gürültücü ve uyumsuz kişilerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla özel bir mahalle kuruldu.

Yeni mahallenin sakinlerine, sosyal hizmet uzmanı rehberler tarafından toplumu huzursuz etmeden yaşamanın yolları öğretilecek.

Proje, Rotterdam Belediyesi yönetiminde bulunan aşırı sağcı Leefbaar (Yaşanabilir) Rotterdam Partisi tarafından gündeme getirildi.

Rotterdam - Lahey Havaalanı yakınlarındaki Schiebroek kasabasında kurulan mahalleye, Danimarka dilinde "tuhaf ev" anlamına gelen "Sakeve Huse" adı verildi.

Mahalle, prefabrik 11 evden oluşuyor. Oturma odası, mutfak, yatak odası, banyo ve tuvaletten oluşan evler 36 metrekare genişliğinde.

Yeni mahallenin sakinleri, yaşadıkları semtlerde gece yarıları yüksek sesle müzik dinleyip kavga eden, sokağı pisleten, etrafı sürekli rahatsız edip tehditler savuran, kısacası komşularını canından bezdiren kişilerden oluşacak.

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Bu konularda suç dosyası kabarık olan Rotterdam sakinleri "sosyalleşmeleri" için bir süreliğine Skave Huse'ye gönderilecek.

Etrafı çiftlerle çevrili ve 24 saat gözetim altındaki mahallede sosyal hizmet uzmanı rehberler, "normal yaşam" konusunda eğitim verecek. Buraya gelenler katı kurallara uymak zorunda kalacak.

Eğitimini başarıyla tamamlayıp topluma uyumlu hale geldiğine inanılan kişiler, yeniden geldikleri mahallelere dönebilecek.

Mahalleye gönderilenler, ev eşyalarını kendileri getirecek. Oturdukları 36 metrekarelik evler için, elektrik, su ve gaz ücreti hariç aylık 593 euro kira ödeyecekler.

Yılda 600 bin şikayet

Skaeve Huse adlı mahalle, projenin öncüsü olan Leefbaar Rotterdam üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Joost Erdemans tarafından açıldı. Mahallenin ilk sakinleri gelecek hafta evlerine yerleşecek.

Ekim ayı ortalarına kadar bütün evlerin dolması bekleniyor.

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Belediye Başkan Yardımcısı Erdemans, mahallelerde komşularını rahatsız eden kişilerle ilgili olarak yılda bin 600 civarında şikayet aldıklarını belirterek, bu proje ile yaşam alanlarında daha az sorun çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Mahallenin yakınında bulunan Schiebroek kasabası sakinleri ise tepkili. Birçok kişi projeyi olumlu bulsa da, "Her şey iyi hoş da, neden bütün sorunlu insanlar buraya gönderiliyor, başka yer mi kalmadı?" sorusunu sormadan edemiyor.

Sorunlu insanlarla komşu olmaktan tedirgin olan birçok kasaba sakinin de bahçe duvarlarını yükselttiği anlatılıyor.