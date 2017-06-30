Fransa'da Le Pen hakkında dolandırıcılık soruşturması

Telif hakkı Reuters

Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen hakkında Avrupa Parlamentosu'nun (AP) dolandırılması iddialarına ilişkin olarak resmen soruşturma başlatıldı.

Le Pen'in partisi Ulusal Cephe'nin AP'yi 5 milyon euro dolandırdığı öne sürülüyor.

Bu meblağın aktarıldığı Le Pen'in yardımcılarının, Ulusal Cephe'den Avrupa Parlamentosu üyesi seçilenler için çalışmadıkları ve partinin Fransa'daki kampanya faaliyetlerinde görev yaptıkları iddia ediliyor.

Suçlamalar soruşturmayı açan Fransız savcılara iletildi.

Marine Le Pen ve Ulusal Cephe ise suçlamaları reddediyor.

Le Pen suçlamaların arkasında siyasi hesapların olduğunu söylüyor.

48 yaşındaki Marine Le Pen, cumhurbaşkanı adayı olmuş, ikinci tura kalmış ve Emmanuel Macron'a yenilmişti.

Le Pen'in partisi Ulusal Cephe ise "liberal ve serbest piyasa" gündemli olduğunu vurguladığı Avrupa Birliği karşıtı bir siyasi hareket.