Yaklaşık 500.000 Suriyeli göçmen evlerine döndü

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Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriye'deki iç savaş nedeniyle, ülke içinde yer değiştiren 440.000 ve Suriye dışına kaçan 31.000 kişinin 2017 yılında evlerine geri döndüğünü açıkladı.

Bunu 'dikkate değer bir eğilim' olarak tanımlayan örgüte göre göçmenlerin büyük bir bölümü aile üyelerini bulmak ve mülklerini kontrol etmek için evlerine döndü.

Dönüş yapanların gittikleri kentler ağırlıklı olarak Halep, Hama, Humus ve Şam oldu.

UNHCR bununla birlikte güvenli bir geri dönüş için şartların henüz oluşmadığı uyarısını yaptı.

UNHCR sözcüsü Andrej Mahecic, 2015'ten 2017'ye kadar yaklaşık 260 bin mültecinin Suriye'ye döndüğünü, dönüşlerin ağırlıklı olarak Türkiye'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Mahecic, 2017'deki verileri dikkate alarak, Suriye'de evlerine geri dönenlerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verecek çalışmalara başladıklarını belirtti.

UNHCR'ın verilerine göre 2011'den bu yana yaklaşık 5,5 milyon Suriyeli ülkeden ayrıldı, 6,3 milyon kişi ise ülke içinde yer değiştirdi.

İç savaşta yaklaşık 300 bin Suriyeli yaşamını yitirdi.