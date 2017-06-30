ABD’nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırı

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ABD'nin New York kentindeki bir hastaneye giren silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu en az üç kişi yaralandı.

Doktor gibi giyindiği ve elinde bir tüfek bulunduğu bildirilen zanlı, polis tarafından öldürüldü.

Saldırı, Bronx bölgesindeki 1000 yatak kapasiteli Bronx-Lübnan Hastanesi'nde meydana geldi.

ABD medyası, saldırganın hastanenin eski bir doktoru olduğunu bildiriyor.

Olay ardından, doktor ve hemşirelerin hastane içinde barikat kurarak kendilerini korudukları belirtiliyor.

New York Emniyet Müdürlüğü New York halkını, olayın yaşandığı bölgede uzak durmaya çağırdı.

Olayın nedeni ve zanlının kimliğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.