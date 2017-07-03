Lübnan'da mülteci kampında büyük yangın

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Lübnan'nın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde, Kab Elias kasabası yakınlarında yer alan Suriyeli mülteci kampında çıkan yangında en az bir kişi öldü, altı kişi yaralandı.

Yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yangın sonrası kamp tamamen kullanılamaz hale geldi.

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), kampta 102 ailenin kaldığını belirtti.

Ülkedeki göçmenlerin büyük bir bölümü, Lübnan'ın sınır bölgesindeki kamplarda yaşıyor.

UNHCR yetkilileri, yangının bir ocaktan çıktığına inanıldığını belirtti.

Lübnan Kızıl Haç'ı, kamptaki 700 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Kampın çevresindeki köylerin sakinleri, yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerine yardım etti.

Lübnan'da kayıtlı bir milyon Suriyeli mülteci bulunuyor ancak ülkeye Suriyelilerin gerçek rakamının 1,5 milyondan fazla olduğu düşünülüyor.