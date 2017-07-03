Hindistan'da bir kadına beşinci kez asit saldırısı

Telif hakkı Getty Images Image caption Yetkililere göre Hindistan'da her yıl yüzlerce kadın asit saldırılarını maruz kalıyor. Kadın hakları örgütlerine göre gerçek sayı daha da fazla.

Hindistan'ın Uttar Pradeş Eyaleti'nde, daha önce dört kere asit saldırısına maruz kalan ve bir kez de toplu tecavüze uğradığı iddia edilen bir kadına, bir kez daha asit saldırısı gerçekleştirildi.

Polis, kadının bir pansiyonun dışındaki bir el tulumbasından su alırken saldırıya uğradığını açıkladı.

35 yaşındaki kadın, daha önceki saldırılar nedeniyle 24 saat polis korumasıyla yaşıyordu.

Önceki saldırılar, bir mülkle ilgili uyuşmazlığın ardından gerçekleştirilmişti.

Kadının, polis korumasına rağmen saldırıya maruz kalması, resmi makamlara büyük tepkiye neden oldu.

Kadına ilk saldırı 2008 yılında iki adam tarafından gerçekleştirildi. Bu kişilerin kadına tecavüz de ettiği iddia edildi.

Aynı iki kişi 2012 ve 2013'te de, kendilerine karşı açtığı davayı düşürmesi için kadına yeniden asit atmakla suçlandı.

Kadın son olarak Mart ayında, yanında kızıyla trende yolculuk yaparken saldırıya uğradı. Bu saldırıda kadın, asit içmeye zorlandı.

Nisan ayında kefaletle serbest bırakılan iki adam saldırılarla ilgili tutuksuz yargılanıyor.

Hint yetkililer, ülkede her yıl yüzlerce kadına asit saldırısı yapıldığını belirtiyor.

Kadın hakları örgütleri ise, gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu savunuyor.