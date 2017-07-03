Tweetlerle Trump'ın kadınlara karşı savaşı

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ABD Başkanı Donald Trump yine kadınları hedef tahtasına oturtması ve nesneleştirmesi tartışmalarıyla gündemde.

Başkan seçilmeden önceki dönemde de kadınlara karşı davranışları büyük tartışma yaratan Trump'ın başkan olduktan sonra da özellikle attığı tweetlerle kadınlara 'saldırdığı' iddia ediliyor.

Trump'ın en son hedefleri MSNBC televizyonundaki Morning Joe adındaki programının kadın sunucusu Mika Brzezinski oldu. Trump aynı zamanda sunuculardan Joe Scarborough'a da sataştı.

Trump'ın bugüne kadar kadınları hedef olarak seçtiği beş olay tweetler ile derlendi.

Amerikalı sunucular son hedefi oldu

Skip Twitter post by @realDonaldTrump I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

Skip Twitter post 2 by @realDonaldTrump ...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

Yukarıdaki iki tweette Trump şu ifadeleri kullanıyor: "Duydum ki reytingleri düşük Morning Joe benim hakkımda kötü konuşuyormuş (artık izlemeyin). O zaman nasıl düşük zekalı Çılgın Mika ve psikopat Joe yıl başından önce 3 gece boyunca programa katılmam için ısrar etti. Mika'nın gerdirme ameliyatından yüzü kanıyordu. Hayır dedim!"

Skip Twitter post by @JoeNBC Yet another lie. I have texts from your top aides and phone records. Also, those records show I haven't spoken with you in many months. https://t.co/TZWiElo6Gs — Joe Scarborough (@JoeNBC) June 30, 2017

Joe Scarborough ise, "İşte başka bir yalan. Baş danışmanlarının mesajları ve telefon kayıtları elimde. Bu kayıtlar seninle aylardır konuşmadığımı gösteriyor" tweetini attı.

Morning Joe ekibi aynı zamanda Washington Post gazetesine yazdıkları bir blog yazısında da Trump'ın kadınların 'kanına karşı bir takıntısı' olduğunu ve Mika Brzezinski'nin hiçbir zaman yüz gerdirme ameliyatı olmadığını kaleme aldı.

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Twitter'dan başka isimler de Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

Başkanlık yarışında rakibi olan Jeb Bush, "Uygun değil. Onurlu değil. Bir başkana yakışmıyor" tweetini yazdı.

Skip Twitter post by @MarkKornblau Never imagined a day when I would think to myself, "it is beneath my dignity to respond to the President of the United States." — Mark Kornblau (@MarkKornblau) June 29, 2017

Gazeteci Mark Kornblau ise "Hiçbir zaman ABD Başkanı'na yanıt vermek benim itibarıma yakışmaz diye düşüneceğim aklıma gelmezdi" dedi.

Beyaz Saray'daki İrlandalı gazeteci

Geçen haftanın başında Trump bir İrlandalı gazeteci ile diplomatik bir telefon konuşması sırasında fört ederken görüntülendi.

Trump, İrlanda'nın yeni başbakanı ile telefonda konuşurken gazeteci Caitriona Perry'ye gülüşünün çok güzel olduğunu söyledi.

Caitriona Perry ise attığı tweetinde yaşanan olayı bir video ile paylaşarak 'garip' olarak nitelendirdi.

Dana önce de NBC televizyonunun sunucusu Megyn Kelly için bir televizyon tartışma programının ardından Trump, 'bir yerlerinden kan geliyordu' tweeti atmış, "Fox seyircileri sürtük Kelly'yi izlemeyi bırakın" demişti.

Klum için şişman imasında bulundu

2015 yılında Trump, New York Times gazetesi ile röportajında Klum için ideal bir ölçü olarak bilinen 10 sayısını kullanarak şişman olduğunu iddia etmişti: "Heidi Klum, çok üzgünüm artık 10 numara değil."

Klum ise tişörtüne 10 sayısının asılı olduğu, ardından üzerindeki tişörtte yazan 9,99 sayısının ortaya çıktığı bir video ile yanıt verdi.

Kamera arkası şakalaşması eleştirildi

Trump'ın başkanlık yarışı sırasında ortaya çıkan kamera arkası görüntülerinde, "kadınları genital organlarından yakalayabileceğini, çünkü bir yıldız olduğunda buna izin verdiklerini' söylediği duyulmuştu.

Başkanlık rakibi Hillary Clinton, "Bu olay çok korkunç. Bu adamın başkan olmasına izin veremeyiz" demişti.

Trump ise olayın adından özür diledi.

Kadın sanatçıların tepkisini çekti

Kadın hakları aktivisti olan şarkıcı Cher, bir tweetinde Trump'ı destekleyeceğine cam yemeği tercih edeceğini söylemişti.

En son attığı tweette ise "Trump kocaman bir popoya sahip, bir de görülür bir pantolon izine" dedi.

Trump ise attığı cevabında, "Cher, ben 'bir peruk' takmıyorum, bu benim. Bir de işe yaramayan devasa estetik ameliyatların hakkında konuşmayacağım" dedi.