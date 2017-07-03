Roma'nın meşhur çeşmeleri kuraklık nedeniyle kapatılıyor

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İtalya'nın başkenti Roma'da özellikle sıcak yaz aylarında turistler için bir vaha işlevi gören, sokaklarda yaşayanlar içinse hayat kurtarıcı olabilen çeşmeler kuraklık nedeniyle kapatılıyor.

Roma’da tarihi çeşmelere girenlere para cezası

İtalya'nın hemen her bölgesinde sonbaharadan bu yana yağışların düşmesi ve aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle geçen ay kuraklık alarmı verilmişti. Başkent Roma da, başlıca su kaynağı olan Bracciano Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle bu alarmdan nasibini aldı.

Roma Belediye Başkanı ilk olarak 22 Haziran'da imzaladığı kararnameyle kent halkına bahçe sulama, havuz doldurma, otomobil yıkama gibi işlemler için kullanılacak suyu kısıtlamaları talimatı verdi.

Bu önlemin ardından bugünden itibaren de Roma'da hemen her köşe başında bulunan ve sürekli akan "nasone" (büyük burun) lakaplı çeşmelerin kapatılmasına karar verildi.

Kimisinin tarihi Roma İmparatorluğu döneminde yapılan su yollarına dayanan ve Romalıların övünç kaynaklarından olan suya hükmetme başarısının somut göstergeleri sayılan çeşmeler aşama aşama kapatılacak.

İlk olarak bugün 30 çeşmenin kapatılması planlanıyor. Yaz boyunca devam edecek olan uygulamayla Roma'nın yaklaşık 2800 çeşmesinden yalnızca 85'i açık kalacak.

'Evsizler, hayvanlar ve çevre için riskli'

Roma'nın gurur kaynaklarından biri olmasının yanı sıra evsizler ve hayvanlar için hayati önemi olan çeşmelerin kapatılması tartışmalara yol açtı.

Ulusal Hayvanları Koruma Kurumu (Enpa), Roma'da başta sokak hayvanları olmak üzere çok sayıda hayvanın bu çeşmelerden su içip yıkanarak serinlediğini belirtti ve "Nasone'leri kapamak hem faydasız hem de zararlıdır" dedi.

Hayvanları koruma dernekleri Roma'daki işyerlerine kapılarının önünde hayvanlar için su kapları koymaları çağrısı yaptı.

İtalyan Kızılhaçı da evsiz insanların bu çeşmeleri hem su içmek hem de temizlenmek için kullandığını vurgulayarak, "Bu sıcaklarda çeşmelerin kapatılması evsizler için risk yaratıyor" dedi.

Çevreyi koruma derneği Ecoitaliasolidale ise sokaklardaki çeşmelere verilen suyun kent şebekesindeki toplam suyun ancak yüzde 1.1'ine denk geldiğini ve bunları kapamanın gerçek bir çözüm getirmeyeceğini savundu.

Dernek, "Tüm dünyada tanınan bu çeşmelerin kapatılması hem imaj zedelenmesine yol açar, hem de şişe su tüketimini artırarak daha çok plastik tüketimi nedeniyle çevre kirliliğini artırır" uyarısında bulundu.