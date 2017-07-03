Fotoğraflarla: Türkiye rekor sıcaklarla mücadele ediyor

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Türkiye'nin özellikle güney ve batı bölgelerinde rekor derecelere ulaşan hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerine ineceği belirtiliyor.

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Bu bölgelerde yaşayanların sıcakla olan mücadelesi ise Cuma günü başladı.

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İstanbul Florya'daki Menekşe Plajı'nda serinlemek isteyen insanlar çareyi denize girmekte buldu.

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Suriyeli kadınlar da çarşaflarıyla denize girdiler.

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Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Haziran ayı Türkiye'de de son derece sıcak geçti.

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Bazı bölgelerde hava sıcaklığı rekorları kırıldı.

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Haliç'te de serinlemek isteyenlerin adresi Galata Köprüsü oldu. Bazı gençler köprüden denize atladı.

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Güney kentlerinde de durum farklı değildi. Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden alınan bilgiye göre, 1929'dan beri ölçüm yapılan Antalya'da 45,4 dereceyle kayıtlı tarihteki tüm zamanların en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.

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12 Temmuz 2000'de hava sıcaklığı 45 derece ölçülen kentte, kaydedilen 45,4'lük sıcaklık derecesiyle 88 yılın rekoru kırıldı.

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Türkiye genelinde ise rekor Cumartesi günü 46 derece ise Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaydedildi.

Bodrum'da son üç günde giderek etkisini arttıran hava sıcaklıkları nedeniyle deniz suyu sıcaklığı 24 dereceye ulaştı.

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Sıcaklığın gölgede 42 derece hissedildiği Adana'da ise Seyhan Nehri serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise müdahale ettikleri bir yangın sonrası böyle serinlemeye çalıştı.

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Batman'da kent merkezinde halka açık havuz olmamasından dolayı, sıcaktan bunalanlar, serinlemek için yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Beşiri İlçesi'ndeki havuzuna akın etti.

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Tunceli'deki Munzur Çayı kenarındaki alanlar da aşırı sıcaklardan bunalanların uğrak yeri oldu.

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İstanbul'da ise Cuma günü ölçülen 39.2 dereceyle Bakırköy, en sıcak semt oldu. Kilyos sahilleri de sıcaktan kaçanlar İstanbulluların ilk adreslerinden biriydi.

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Ankara Valiliği aşırı sıcaklar nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının Pazartesi günü idari izinli sayılacağını duyurdu.