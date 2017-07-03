Türk gemisine ateş açılması, Yunan makamları: Uyuşturucu ihbarı aldık

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İskenderun Limanı'ndan İzmir Limanı'na doğru seyreden Türk bandralı Kuruyaka gemisine Yunan sahil koruma botları tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Yunan liman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre m/v act adını taşıyan Türk bandıralı yük gemisi, Rodos açıklarında Yunan karasularının sınırında seyir halindeyken, Yunan sahil koruma botları tarafından kontrol edilmek üzere durdurulmak ve Rodos Limanı'na getirilmek istendi.

Açıklamada kuru yük gemisinin uyuşturucu taşıdığı yönünde alınan ihbar üzerine durdurulmak istendiğö vurgulandı.

Aynı açıklamaya göre gemi kaptanı, Yunan sahil koruma botunun uyarılarına rağmen, rotasını Türk kara sularına doğru çevirdiğinde, prosedür uyarınca, ilk önce geminin önüne ve denize ateş açıldı.

'Kaptan uyarıları dikkate almadı'

Geminin kaptanının uyarıları reddetmesi üzerine, yine prosedür uyarınca Yunan sahil koruma botu bu kez geminin güvenli yerlerine ateş etti.

Geminin Türk karasularına geçmesi üzerine gemi, Türk makamları tarafından izlenme altına alındı.

TSK, bir hücumbot ve iki sahil güvenlik teknesinin bölgeye gönderildiğini açıklarken, Türk Dışişleri Bakanlığı konunun ilgili makamlarla görüşüldüğünü belirtti.

Uluslararası deniz hukukuna göre bir gemi bir ülkenin kara sularında seyretse bile, gemiye ateş açılamıyor.

Ancak geminin uyuşturucu, silah, ya da kaçak göçmen taşıdığı ihbarı üzerine durdurulması ve kontrol edilmesi için ateş açılması mümkün.