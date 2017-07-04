Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'den AP üyelerine tepki

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Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) konuşması sırasında sıraların boş olmasına tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ise Juncker'i "saygısızlıkla" suçladı.

Jean-Claude Juncker, AP'deki konuşmasını sadece 30 kadar parlamenterin dinlemesi ile ilgili olarak "Saçmalık, tamamen saçmalık" dedi.

AP'nin "ciddi olmadığını" belirten Juncker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salonda komisyonu denetleyecek birkaç parlamenter var. Komiksiniz. Bir daha asla böyle bir toplantıya katılmayacağım."

Juncker ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ya da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AP'de konuşması halinde, salonun tamamen dolu olacağını söyledi.

İtalya ile diğer AB ülkeleri arasında göç krizi

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı olan AP'nin toplam 751 üyesi bulunuyor.

Parlamentoyu eleştiren Juncker'in başkanı olduğu Avrupa Komisyonu ise AB'nin yürütme organı.

Image caption Parlamenterlerin büyük çoğunluğu sabah yapılan oturuma katılmadı

AP Başkanı'ndan sert yanıt

AP Başkanı Antonio Tajani ise Juncker'in sözlerine sert yanıt verdi.

Juncker'i saygısızlıkla suçlayan Tajani "Parlamentoyu eleştirebilirsiniz. Ancak Parlamentoyu denetlemek komisyonun işi değil. Komisyonu denetlemek Parlamentonun işi" dedi.

Tajani ve Juncker arasındaki tartışma, son yıllarda AB yetkilileri arasında kamuoyu önünde görülen en sert atışma oldu.

AB'nin en küçük üyesi Malta'nın 6 aylık dönem başkanlığının değerlendirildiği oturumda, toplantıda, AB'nin İtalya ve Yunanistan'daki 160 bin mülteciyi üye ülkelere dağıtma mücadelesi ele alınıyordu.

Tartışma nedeniyle, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın AB'nin göç krizi karşısındaki tutumuna dair değerlendirmesi gölgede kaldı.

Durumu bir "fiyasko" diye niteleyen Muscat, Avrupa değerleri konusunda dürüst bir tartışma çağrısında bulundu.