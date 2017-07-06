Hamburg'daki G20 protestosunda çatışmalar

Telif hakkı Reuters Image caption Polis biber gazı ve basınçlı su kullandı.

Almanya'nın Hamburg kentinde başlayacak G20 zirvesi öncesi polis ve protestocular arasında çatışma çıktı.

Polis, çatışmaların ardından yürüyüşün organizatörlerinin eylemi iptal ettiğini, ancak çok sayıda göstericinin sokaklarda kaldığını açıkladı.

Olaylarda en az bir kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu dünya lideri Hamburg'da bir dizi konuyu ele alacak.

G20 Zirvesi öncesi Hamburg kepenkleri indirdi

G20 Zirvesi: 'Boş laf' değil ekonomik büyüme zamanı

Almanya: Erdoğan'ın korumalarını istemiyoruz

Çatışmalar polisin, "Cehenneme hoşgeldiniz" ve "G20'yı yok et" yazılı pankartların taşındığı eylemde, bir grup kapitalizm karşıtı göstericiye müdahalesiyle başladı.

Polis, maskeli protestoculara basınçlı su ve biber gazıyla müdahale ederken, eylemciler taşlar, şişeler ve havai fişeklerle karşılık verdi.

En az bir araç ateşe verilirken, bazı iş yerlerinde maddi hasar olduğu açıklandı.

Telif hakkı Reuters

Zirve sırasında 100 bin kadar eylemcinin kentte eylem yapması bekleniyor. Polis daha önce şiddet olayları çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. er of homemade weapons.

G20'deki anlaşmazlıklar

Zirvede ise liderler aralarında iklim değişimi ve ticaretin de bulunduğu bir dizi konuda görüş ayrılığı yaşıyor.

Trump'ın Alman Başbakanı Angela Merkel ile bir saat süren görüşmesinde Kuzey Kore, Ortadoğu, Ukrayna ve diğer konuların ele alındığı bildirildi.

Merkel geçen hafta zirvede ABD'nin çekildiği Paris İklim Anlaşması'nın ele alınacağını söylemişti, ancak daha sonra zirvenin ev sahipi olarak uzlaşma arayacağını vurguladı.

Telif hakkı DHA

Merkel- Erdoğan görüşmesi

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alman lider Merkel ile bir saat süren bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Zirvede ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki ilk görüşme yapılacak. Görüşmenin yarın Türkiye saatiyle 15:45'te yapılması bekleniyor.

Rusya Ukrayna'yı "istikrarsızlaştırıyor"

Trump daha önce, Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı açıklamada Rusya'ya Ukrayna ve diğer ülkeleri "istikrarsızlaştırmaya" son verme çağrısı yapmıştı.

Trump ayrıca Rusya'nın Suriye ve İran'daki "düşman rejimlere" desteğe son vermesini ve "sorumlu ulusların arasında katılmasını" istemişti.

Kremlin ise Trump'ın açıklamalarını reddetiklerini duyurdu.