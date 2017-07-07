Brezilya'da ölüm tehdidi alan kulüp başkanı istifa etti

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Brezilya ikinci lig takımlarından Paysandu Sport'un başkanı Sergio Serra, "takımın küme düşmesi durumunda öldürüleceği" tehdidi sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Sergio Serra, motorsikletli ve silahlı kişilerin ailesi yürüyüş yaptığı sırada kendisine yaklaştığını söyledi.

Serra'nın tehdit edildiği olayın ayrıntılarını ise istifa eden başkanın kız kardeşi Christina Serra, sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

"Pazar akşamı, kardeşim, eşi ve çocuğuyla sokakta yürürken yüzleri kapalı bir grup tarafından yolları kesildi. Aralarından biri, onlara, 'Nerede yaşadığını biliyorum. Eğer Paysandu küme düşerse, seni, eşini ve çocuğunu bitiririz' dedi.

"Kardeşim bu olaydan çok etkilendi ve bu şartlar altında istifa etmenin en doğrusu olacağı kararını aldı."

Brezilya'nın Belem kentinin takımı olan Paysandu ülkenin kuzeyindeki en köklü kulüplerinden biri.

Ligde 16'ncı sırada bulunan Paysandu, düşme hattının yalnızca bir sıra üzerinde bulunuyor.

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Roberto Carlos da tehdit edilmişti

Brezilya futbolu son yıllarda giderek artan ve oyuncuların tehdit edilmesine kadar varan "taraftar kökenli şiddet" olayları ile mücadele etmekte güçlük çekiyor.

Bir dönem Fenerbahçe'de de futbol oynayan Brezilyalı sol bek Roberto Carlos da, 2011 yılında, takımı Corinthians Copa Libertadores'ten elendikten sonra tehdit telefonları aldığını, aracının motorsikletli kişiler tarafından takip edildiğini açıklamıştı.

2014 yılında Brezilya milli takım golcüsü Fred'in aracı, bir antreman sonrası, "daha iyi sonuçlar isteyen" taraftarlarca sarılmıştı.

Fred olayla ilgili yaptığı açıklamada, etrafını saran taraftarlardan araçla kaçmak zorunda kaldığını bu sırada da neredeyse bir kazaya neden olduğunu söylemişti.

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8 Corinthians taraftarı öldürülmüştü

Brezilya futbolundaki şiddet ve suç olayları ile ilgili taraftar grupları da hedefte; birçok karşılaşma sonrası rakip taraftarlarla organize şekilde kavga düzenlendiği ve bazı durumlarda ölüm olayları dahi yaşanıyor.

Bu yıl Şubat ayında Botafogo ve Flamengo kulüpleri arasında oynanan karşılaşma sonrası çıkan olaylarda bir taraftar hayatını kaybetmişti.

İki yıl önce de, 8 Corinthians taraftarı, takımlarının karşılaşması için pankart hazırladıkları bir mekanda, başlarından vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Polis bu olayın, uyuşturucu trafiği anlaşmazlığı ile ilgisi olabileceğini açıklamış ve Brezilya'nın en büyük suç organizasyonu Primeiro Comando da Capital'i (PCC) işaret etmişti.