Irak Başbakanı İbadi'den Musul'da zafer ilanı

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Irak Başbakanı Haydar El İbadi, ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'un IŞİD'den kurtarıldığını açıkladı.

Başbakanlık, "Başkomutan" El İbadi'nin Musul'da kahramanca savaşan askerler ile Irak halkını elde edilen büyük zafer nedeniyle kutladığını duyurdu.

Daha önce resmi zafer ilanının, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün elinde kalan Eski Kent bölgesindeki birkaç mahallenin alınmasının ardından yapılacağı duyurulmuştu.

IŞİD tarafından Haziran 2014 ele geçirilen ve "hilafet"in ilan edildiği kent olan Musul'un geri alınması için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı.

Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılmıştı. Farklı yönlerden Musul'a ilerleyen bu gruplara ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon da hava desteği sağlamıştı.

Irak hükümeti, Ocak ayında Doğu Musul'un tamamen "özgürleştirildiğini" açıklamıştı. Ancak kentin dar sokaklara ve dolambaçlı yollara sahip batısının geri alınması ise daha zorlu bir mücadele gerektirmişti.

İnsani yardım kuruluşlarına göre, Musul'un savaş öncesi 1,8 milyon olan nüfusunun yaklaşık yarısı 2014'ten bu yana evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Irak için çok önemli bir an - Jonathan Beale, BBC Savunma Muhabiri, Musul

Kentte aylardır devam eden yoğun çatışmaların ardından silah sesleri artık iyice seyrekleşti.

Koalisyonun savaş uçakları kent semalarında uçmaya devam ediyor. Ancak bombardıman sona erdi.

Son zafer ilanı Irak için çok önemli bir an. Zira IŞİD'in Musul'dan çıkartılması 9 ay sürdü.

Ancak bu yenilgi, örgütün Irak'taki varlığının sona erdiği anlamına gelmiyor.