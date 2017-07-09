Kılıçdaroğlu'ndan 10 maddelik Maltepe Adalet Çağrısı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran'da Ankara-Güvenpark'ta başlayan ve 430 kilometre süren yürüyüşü, İstanbul-Maltepe'deki "Adalet Mitingi" ile sona erdi.

Kılıçdaroğlu, miting alanını dolduran kalabalığa hitaben,"adaletin, insan haysiyetine saygının ve toplumsal barışın temeli olduğu" inancıyla hazırladıklarını söylediği 10 maddelik Maltepe Adalet Çağrısı'nı okudu.

16 Nisan'daki anayasa değikliği referandumunu bir kez daha "mühürsüz seçim" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, değişikliğin "gayrimeşru" olduğunu vurguladı.

CHP lideri konuşmasını, "Hiç kimse unutmasın; her Firavunun bir Musası, her Nemrutun bir İbrahimi vardır. Firavun'u ve Nemrut'u biliyorsunuz. Musa buradadır, İbrahim de buradadır. Haksızlığa, zulme isyan edeceğiz, karşı çıkacağız. Çünkü inancımız da diyor ki, zulme karşı çıkan dilsiz şeytandır" sözleriyle tamamladı.

CHP'nin 'Adalet Çağrısı'ndan öne çıkanlar

Fetullah Gülen Terör Örgütünün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı ve gerçek darbecilerden hesap sorulmalıdır.

OHAL derhal kaldırılmalı ve hukuk düzeni evrensel ilkelere uygun olarak yeniden tesis edilmelidir.

Demokrasinin, can ve mal güvenliğinin vazgeçilmez kuralı olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalıdır.

Anayasa Mahkemesinin içtihatları dikkate alınarak, tutuklu milletvekilleri derhal serbest bırakılmalıdır.

Sadece mesleklerini yaptıkları için tutuklanan gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır.

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'9 Temmuz yeniden doğuşun tarihidir'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1 saate yakın süren konuşmasında sık sık "80 milyon" vurgusu yaptı.

"80 milyon için yürüdüm. Hiçbir ayrım yapmadım, 80 milyonu kucakladım." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yürüyüşle ne kazandık? Önce toplum olarak korku gömleğini çıkarıp çöp sepetine attık. Yalnız olmadığımızı gördük. Tüm Türkiye ve dünyaya yalnız olmadığımızı duyurduk. Adaletli bir Türkiye kuracağımızı gördük ve bunu bütün dünyaya seslendirdik. Umudumuzu yeniden yeşerttik.

Olmayan adalet için yürüdük, mazlumların hakkı için yürüdük, hapisteki milletvekilleri için yürüdük, tutuklu gazeteciler için yürüdük. Üniversiteden atılan hocalar için yürüdük. Hocalar KHK'larla kapının önüne konulması tam bir demokrasi ayıbıdır. Özetle bu ülkede adalet için yürüdük, adaleti getirmek için yürüdük. Takipçisi olacağız. 9 Temmuz yeniden doğuşun tarihidir. 9 Temmuz bir yürüşün sonu değil, bir özgürlüğün, bir barışın, bir birlikte yaşam iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır. Farklılıklarımızla yaşamak için adalet, huzur içinde yaşamak için adalet."

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Kılıçdaroğlu, 430 kilometre süren yürüyüşte görevli güvenlik güçlerine de ayrıca teşekkür etti:

"Bir teşekkürüm de güvenlik güçlerimize. Ankara'dan İstanbul'a kadar polisinden jandarmasına bütün güvenlik güçleri bizim burada sağlıklı olarak toplanmamız için olağanüstü çaba harcadılar. Halkın polisine, halkın jandarmasına buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyor teşekkür ediyorum"

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara-İstanbul arasındaki 430 km'yi yürüdü.

'20 Temmuz darbesine karşı olduğumuz için yürüdük'

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmelere de değindi. Türkiye çapında Olağanüstü Hal'in (OHAL) ilan edildiği 20 Temmuz 2016 tarihini bir kez daha "sivil darbe" olarak tanımladı:

"20 Temmuz sivil darbesinin ardından delilsiz ceza verme dönemi başlamıştır. Bunu her yerde her ortamda herkese anlatmak bu meydanın görevidir ve Türkiye'nin görevidir. Yaşadığımız dönem bir dikta dönemidir, herkes bunu iyi bilmelidir.

"Ben size 1940'ların Almanyası'ndan örnek vermek isterim. Hitler'in adalet danışmanı hakimlere, 'Karar verirken Führer ne isterdi diye kendinize sorun, öyle hareket edin' demiştir. Aynı oyun bugün Türkiye'de oynanıyor. Hakim Saray'a bakıyor, ona göre karar veriyor.

"Buradan bütün yargıçlara, savcılara sesleniyor: Adaletin hakkını korumak benim kadar, sizin de görevinizdir. Dik durun, onurlu durun, vicdanınızın sesini dinleyin, Saray'dan talimat geliyorsa, elinizin tersiyle itin. Onurlu durun çocuklarınıza güzel bir miras bırakın.

"Tek adam rejimine karşı, FETÖ'ye karşı olduğumuz için, 20 Temmuz darbesine karşı olduğumuz için yürüdük, IŞİD'e, PKK'ya, El Nusra'ya ve diğer tüm terör örgütlerine karşı olduğumuz için yürüdük.. Gerçek darbeciler ortaya çıksın diye yürüdük, 249 şehit için yürüdük. Şehitler ile gaziler arasında ayrım yapılamaz, yapılmasın diye yürüdük."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kalabalığı selamladı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Kılıçdaroğlu, Adalet Mitingi'nde konuştu: '9 Temmuz yeni bir doğuştur'

15 bin polis görev aldı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, mitinge 2 milyon kişinin katıldığını iddia etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise miting için en üst düzeyde güvenlik önlemleri alındığını ve 15 bin polisin görevlendirildiğini söyledi.

CHP'nin daha önce aldığı karar kapsamında miting alanına Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk poster ve "adalet" yazılı dövizler haricindeki pankart ya da afiş kabul edilmedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı alanın çevresine, Türk bayrakları ve üzerinde büyük harflerle "adalet" kelimesinin yer aldığı flamalar asıldı.

Meydanın zeminine ise dev bir dilekçe yerleştirildi. "İlgili Makama" başlıklı dilekçenin altında Türkiye haritası ve "TürkiyeyiZ" imzası yer aldı.

Dilekçede, "Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyenin yaygın ve muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi, insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalı" çağrısı yapıldı.

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Başbakan Yıldırım, yürüyüşün 'kabak tadı verdiğini' söylemişti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırlarla ilgili Cumhuriyet gazetesinde çıkan haberlerden dolayı yargılandığı davada tutuklanmasını protesto etmek için 15 Haziran'da Ankara'dan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlatmıştı.

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne iktidar kanadından ise eleştiriler gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta içinde yaptığı konuşmada, CHP'nin temsil ettiği çizginin "terör örgütleriyle ve onları özellikle ülkemizin üzerine kışkırtan güçlerle birlikte hareket etme noktasına geldiğini" öne sürmüştü.

Başbakan Binali Yıldırım da yürüyüşün "kabak tadı verdiği" eleştirini yöneltmişti.

Berberoğlu, MİT'e ait tırların durdurulmasıyla ilgili görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Müdürü Can Dündar'a vermekle suçlandığı davada, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.

Berberoğlu, CHP'den tutuklanan ilk milletvekili olurken, HDP'nin halen cezaevinde 11 milletvekili bulunuyor.