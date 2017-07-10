Londra'nın turistik pazarında yangın

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Londra'nın turistik Camden Pazarı'nda sabaha karşı yangın çıktı. Londra İtfaiye Ekibi, yangına 70 itfaiyeci ve 10 itfaiye aracıyla müdahele edildiğini açıkladı.

Bir görgü tanığı, alevlerin "çok hızlı" yayıldığını söyledi ve yakınlardaki binalarda patlama korkusunun yaşandığını bildirdi.

Londra Ambulans Servisi, yaralanan kimse olmadığını, ancak her ihtimale karşı bölgede kalacağını açıkladı.

Telif hakkı Reuters Image caption İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışırken çevredeki caddeler trafiğe kapatıldı

24 yaşındaki görgü tanığı Joan Ribes, "Yangını gördüğümde sadece geçiyordum ve itfaiyecilerle polis gelmeye başladı. Herşey çok hızlı oldu" dedi.

"Polisten cadeyi trafiğe kapatmasını istedik, çünkü çok tehlikeliydi, yangın havadan yakın bölgelere doğru yayılıyordu."

Londra İtfaiye Ekibi yerel saatle 03:00 sıralarında yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.