Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Avusturya'ya tepki: Kimseden izin istemeyiz

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Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz darbe girişiminin anma etkinliklerine katılmak üzere düzenlenecek etkinlik için ülkeye girişine izin vermediğini açıkladı. Zeybekci ise Cumartesi günü yapılması planlanan etkinlikle ilgili olarak Avusturya'dan herhangi bir talepleri olmadığını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmek için kimseden izin istemeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Avusturya demokratik değerleri savunmada samimi değil. Avusturya'nın ziyareti engelleme tavrı ibret verici."

'İkili temaslara kapımız açık'

Reuters ajansının haberine göre Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Thomas Schnöll, ORF radyosuna yaptığı açıklamada, kararın gerekçesinin "kamu düzenine ve güvenliğe tehdit" yaratma ihtimali olduğunu söyledi.

Thomas Schnöll, "Dışişleri Bakanı (Sebastian) Kurz, Türk ekonomi bakanının ülkeye girişini yasakladı" dedi.

Schnöll,, düzenlenecek etkinliğin "çok büyük" olduğunu ve bu ziyaretin "Avusturya'da kamu düzeni ve güvenliğe tehdit oluşturabileceğini" de sözlerine ekledi.

Sözcü ayrıca, Zeybekci'nin ikili temaslar için yapacağı ziyaretlere kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Avusturya, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesinde de ülkelerinde Türk hükümet yetkililerinin kampanya yapmasını "hoş karşılamayacağını" açıklamış ve Avrupa Birliği'ne ortak bir tavır takınma çağrısı yapmıştı. Avusturya'nın dışında Almanya ve Hollanda'da da benzer kararlar almıştı.

Hollanda, geçen hafta içerisinde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Apeldoorn kentinde yapılacak toplantıya katılmasını "arzu etmediğini" açıklamıştı.

Almanya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi sırasında bu toplantı kapsamı dışında kamuya açık alanlarda miting ya da konuşma yapma talebini reddetmişti. Erdoğan ise bu kararı "siyasi intihar" olarak nitelendirmişti.