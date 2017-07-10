Fotoğraflarla: IŞİD sonrası Musul'da bir yanda sevinç, bir yanda yıkım

  • 10 Temmuz 2017

Irak ordusunun Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden alarak zafer ilan ettiği ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'da, geriye yoğun bir duman kokusu ve üzerini ince beyaz bir tozun kapladığı enkaz yığını kalmış.

Askerler sokaklarda IŞİD savaşçılarının geride bıraktıklarını ellerini almış, zaferlerini bir kez daha ilan ediyorlar.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri ise zafere rağmen Pazar günü de hava saldırılarını sürdürdü.

Ordu güçleri şimdi, binlerce sivilin güvenli bölgelere götürülmesi için yardım ediyor.

IŞİD'in arkasında bıraktığı tarihi kent Musul'un yeniden inşa edilmesi ise yıllar alacak.

musul'da dumanlar Telif hakkı AFP
Image caption 9 Temmuz'da ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin hava saldırısı sonrası yükselen kesif duman Dicle Nehri'nin yanından yükseliyor
Musul Telif hakkı AFP
Image caption Eski Kent'teki yıkımın uzaktan görünüşü
dicle nehri Telif hakkı AFP
Image caption Iraklı güçler Dicle Nehri yakınlarında konuşlaşmış
Musul sokakları Telif hakkı AFP
Image caption Dar ve kıvrımlı Musul sokakları sessiz, enkazların arasında ayakta kalmış bir yapı bulmak neredeyse imkansız
Irak ordusu Telif hakkı AFP
Image caption Iraklı askerler zaferin ardından ters çevirdikleri IŞİD bayrağı önünde selfie çektiriyor
ıraklı güçlerin kutlaması Telif hakkı AFP
Iraklı güvenlik görevlisi Telif hakkı AFP
Image caption Iraklı güvenlik görevlisi, ele geçirdiği IŞİD savaşçılarına ait bir yüz maskesini ters yüz etmiş, ganimet olarak elinde tutuyor
Irak ordusundan bir nişancı Telif hakkı AFP
Image caption Irak ordusundan bir keskin nişancı, koalisyon hava saldırısı sonrası nöbetini sürdürüyor
Iraklı çocuk Telif hakkı AP
Image caption Iraklı çocuk bir yandan yıkımdan geriye kalan eşyalarını toplarken, bir yandan da zafer işareti yapıyor
Tahrir Meydanı'nda bir araya gelen Iraklılar Telif hakkı AFP
Image caption Tahrir Meydanı'nda bir araya gelen Iraklılar, Musul'un 'kurtuluşunu' kutluyor

Savaşın geride bıraktığı en büyük yıkım, IŞİD esareti altında geçirilen çocukluk yılları.

Musul'daki BBC muhabirlerinin izlenimlerine göre, çocuklar artık kurşun seslerine tepki vermeyecek kadar duyarsızlaşmış.

Musullu bebek Telif hakkı AFP
Musul'da kız çocuğu Telif hakkı AFP
Image caption Musullu bir kız çocuğu, elinde tuttuğu takı kutusuyla güvenli bir bölgeye gönderilmeyi bekliyor
musullu bebek Telif hakkı AFP

Musul'da IŞİD'in ardında bıraktıkları, yıkılan binalar ve kaybedilen yaşamlardan daha fazlası. Ailelerin bir yükü de, kaybettikleri yakınlarını arkalarında bırakmak.

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