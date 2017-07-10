Fotoğraflarla: IŞİD sonrası Musul'da bir yanda sevinç, bir yanda yıkım

Irak ordusunun Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden alarak zafer ilan ettiği ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'da, geriye yoğun bir duman kokusu ve üzerini ince beyaz bir tozun kapladığı enkaz yığını kalmış.
Askerler sokaklarda IŞİD savaşçılarının geride bıraktıklarını ellerini almış, zaferlerini bir kez daha ilan ediyorlar.
ABD liderliğindeki koalisyon güçleri ise zafere rağmen Pazar günü de hava saldırılarını sürdürdü.
Ordu güçleri şimdi, binlerce sivilin güvenli bölgelere götürülmesi için yardım ediyor.
IŞİD'in arkasında bıraktığı tarihi kent Musul'un yeniden inşa edilmesi ise yıllar alacak.