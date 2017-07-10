Fotoğraflarla: IŞİD sonrası Musul'da bir yanda sevinç, bir yanda yıkım

Irak ordusunun Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden alarak zafer ilan ettiği ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'da, geriye yoğun bir duman kokusu ve üzerini ince beyaz bir tozun kapladığı enkaz yığını kalmış.

Askerler sokaklarda IŞİD savaşçılarının geride bıraktıklarını ellerini almış, zaferlerini bir kez daha ilan ediyorlar.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri ise zafere rağmen Pazar günü de hava saldırılarını sürdürdü.

Ordu güçleri şimdi, binlerce sivilin güvenli bölgelere götürülmesi için yardım ediyor.

IŞİD'in arkasında bıraktığı tarihi kent Musul'un yeniden inşa edilmesi ise yıllar alacak.

Telif hakkı AFP Image caption 9 Temmuz'da ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin hava saldırısı sonrası yükselen kesif duman Dicle Nehri'nin yanından yükseliyor

Telif hakkı AFP Image caption Eski Kent'teki yıkımın uzaktan görünüşü

Telif hakkı AFP Image caption Iraklı güçler Dicle Nehri yakınlarında konuşlaşmış

Telif hakkı AFP Image caption Dar ve kıvrımlı Musul sokakları sessiz, enkazların arasında ayakta kalmış bir yapı bulmak neredeyse imkansız

Telif hakkı AFP Image caption Iraklı askerler zaferin ardından ters çevirdikleri IŞİD bayrağı önünde selfie çektiriyor

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Telif hakkı AFP Image caption Iraklı güvenlik görevlisi, ele geçirdiği IŞİD savaşçılarına ait bir yüz maskesini ters yüz etmiş, ganimet olarak elinde tutuyor

Telif hakkı AFP Image caption Irak ordusundan bir keskin nişancı, koalisyon hava saldırısı sonrası nöbetini sürdürüyor

Telif hakkı AP Image caption Iraklı çocuk bir yandan yıkımdan geriye kalan eşyalarını toplarken, bir yandan da zafer işareti yapıyor

Telif hakkı AFP Image caption Tahrir Meydanı'nda bir araya gelen Iraklılar, Musul'un 'kurtuluşunu' kutluyor

Savaşın geride bıraktığı en büyük yıkım, IŞİD esareti altında geçirilen çocukluk yılları.

Musul'daki BBC muhabirlerinin izlenimlerine göre, çocuklar artık kurşun seslerine tepki vermeyecek kadar duyarsızlaşmış.

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Telif hakkı AFP Image caption Musullu bir kız çocuğu, elinde tuttuğu takı kutusuyla güvenli bir bölgeye gönderilmeyi bekliyor

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Musul'da IŞİD'in ardında bıraktıkları, yıkılan binalar ve kaybedilen yaşamlardan daha fazlası. Ailelerin bir yükü de, kaybettikleri yakınlarını arkalarında bırakmak.