Japonya'nın seks köleliğine zorladığı kadınların yıllar sonra ilk görüntüleri

Güney Kore, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya ordusu için seks kölesi olarak çalışmaya zorlanan kadınların videolarını ilk kez yayımladı.

Çin'de ABD askerleri tarafından çekilen film Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacıları tarafından ABD arşivlerinde bulundu.

18 saniyelik filmde sıraya girmiş bir kaç kadının Çinli bir askerle konuştuğu görülüyor.

O dönem seks kölesi olarak kullanılan kadınların Kore, Çin, Endonezya, Filipinler ve Tayvan'dan getirildiği sanılıyor.

Şimdiye kadar Japonya tarafından seks köleliğine zorlanan kadınların fotoğrafları ve hayatta kalan tanıkların ifadeleri ulaşılmıştı. Ancak ilk kez video görüntüleri yayınlanmış oldu.