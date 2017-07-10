Yıkılan Lenin heykellerinin izinden modern Ukrayna'ya bakış

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Ukrayna'da komünist döneme ait sembol ve heykellerin yasaklanması tartışma konusu.

Ukrayna, son iki yıldır komünist geçmişinin izlerini silmekle meşgul.

Ülkenin doğusundaki Zaporizhya, sokak isimlerinden caddelerindeki dev heykellerine kadar bu dönemin izlerinin en görünür olduğu kentlerinden biri.

Telif hakkı Maxim Scherbina Image caption Ukrayna'daki en büyük Lenin heykeli 2016'nın Mart ayında yıkıldı.

Komünizm sembollerinin silinmesini öngören yasa tartışmayı da beraberinde getirirken, bu adımı ülkenin tarihine saldırı olarak görenler de çok.

Telif hakkı Maxim Scherbina Image caption Yıkılan ilk Lenin heykellerinden biri Zaporizhya'daki Özgürlük Meydanı'nda bulunuyor.

Telif hakkı Edward Andriushchenko / zp.depo.ua Image caption Sergey Kirov'un yaptığı Stailn heykeli

Telif hakkı Edward Andriushchenko / zp.depo.ua Image caption Genç Komünistler Birliği'nin 50. kuruluş yıl dönümü için 1968'de yaptırılan bir heykel.

Telif hakkı Vitaly Shevchenko Image caption Komünist hükümetin "Arkamızda milyonlarca kartal var" sloganın yer aldığı bu heykel de artık yerle bir olmuş durumda.

Telif hakkı Alexey Tolmachov / zphoto.zp.ua Image caption Hidroelektrik barajın yakınında yer alan Vladimir Lenin heykelinin kaldırılması büyük tartışma yarattı.

Telif hakkı Oleksandr Stashevsky / Getty Images Image caption Öncesinde aktivistler Lenin heykeline Ukrayna bayraklı bir kıyafet giydirmişti.

Telif hakkı Edward Andriushchenko / zp.depo.ua Image caption Ve heykelin son durumu.

Telif hakkı 061.ua Image caption Barajın ismindeki Lenin adı da kaldırıldı.

Telif hakkı Vitaly Shevchenko Image caption Anıtlar kentlerin dokusunda önemli bir yere sahip. Bu anıtların kaldırılması yerleşim yerlerinin yapısında boşluklar oluşturdu.

Telif hakkı Yuri Tatarenko Image caption Bu anıtların yerine nelerin konacağı belli değil.

Telif hakkı Yuri Tatarenko Image caption Ayrıca Zaporizhya'daki gibi binaların cephelerine işlenen bu sembollerin nasıl silineceği de meçhul.

Telif hakkı Google Image caption Heykeller ve semboller kaldırıldığınaa Zaporizhya'nın nasıl görüneceğinin temsili hali.

Son olarak yazar Sebastien Gobert Lenin heykelleri yıkıldıktan sonra ülkeyi ziyaret etti.

Sebastian Gobert , bu anıtların akıbeti üzerinden modern Ukrayna ile ilgili çok şeyler söylenebileceğini anlatırken, Sadece 'Lenin' kelimesine bile herkesin söyleyeceği bir sözü, bir görüşü var. Herkesin onunla bağlantılı bir hikayesi var. Bazıları Lenin heykellerinin yıkımına katılmış. Onu özledikleri söylenemez. Bazıları ise kendi memleketlerindeki heykeller konusunda cidden nostaljikler" diyor.

Gobert, bazılarının da "Ukrayna'da birlikte yaşamın tanımı ve 'komünizmden arınma' süreciyle ilgili tarihe bakış ne olacağının henüz netleşmemesinden ötürü gelecekten kaygılı olduğunu söylüyor.