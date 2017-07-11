New York Times: Trump'ın oğlu, Rusya'nın babasına yardım ettiğini biliyordu

Telif hakkı Getty Images Image caption Donald Trump Jr toplantıda 'Clinton ile ilgili zarar verici herhangi bir bilgi verilmediğini' söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr'ın, kendisine bir Rus avukat tarafından verilen Demokrat aday Hillary Clinton hakkındaki bilgilerin, Rus hükümetinin babasının seçim kampanyasına yardımcı olma çabasının parçası olduğunu bildiğini yazdı.

New York Times bugün manşetten duyurduğu haberinde, Rus avukat ve Donald Trump Jr arasındaki toplantıyı ayarlayan halkla ilişkiler uzmanı Rob Goldstone'ın bunu bir elektronik postada ifade ettiğini yazdı.

Toplantıya katılmasını savunan Trump Jr. buluşmada kendisine, Clinton hakkında zarar verici bir bilgi verilmediğini söylemişti.

Avukat Natalia Veselnitskaya ise hiçbir zaman Clinton hakkında böyle bir bilgiye sahip olmadığını savundu.

Avukat, Trump'ın iki yardımcısının kendisiyle buluştuğunu, çünkü böyle bir bilgiyi arzuladıklarını belirtti.

Amerikalı yetkililer, Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştırıyor.

'New York Times'ın haberi çok ciddi bir gelişme'

New York Times, Goldstone'ın elektronik postasından haberi olan üç kişinin, Clinton hakkındaki potansiyel zararlı bilginin kaynağının Rus hükümeti olduğuna işaret ettiğini söylediğini yazdı.

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Ancak gazete, elektronik postada Rusya'nın daha geniş anlamıyla seçimlere müdahale etmeye çalıştığından ya da toplantıdan bir hafta sonra ilk olarak haberi yapılan Demokrat Parti'ye siber saldırıyla herhangi bir bağdan bahsedilmiyor.

Goldstone daha önce Rus hükümetinin herhangi bir müdahalesinden bilgisi olmadığını söylemişti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat Partili Adam Schiff, MSNBC'ye yaptığı açıklamada New York Times'ın haberinin "çok ciddi bir gelişme" olduğunu söyledi. Schiff "Ayrıntılı bir soruşturma gerekiyor. O toplantıdaki herkes komitemizin önüne gelmeli" dedi.

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Trump Jr.'ın konuyla ilgili önceki günkü açıklamasında herhangi bir Rus hükümeti müdahalesinin kendisine aktarıldığına dair bir ifade yoktu.

Başkanının oğlunun Rusya bağlantılı soruşturmalarda kendisini temsil etmesi için tuttuğu avukat Alan Futerfas ise görüşmeyle ilgili haberleri "bir bardak suda fırtına" diye tanımladı ve müvekkilinin herhangi bir yanlış yapmadığını savundu.

Trump Jr ise "bildiklerini ilgili komiteye anlatmaktan memnun olacağını" belirtti.

Telif hakkı Reuters Image caption Başkanın damadı Jared Kushner de toplantıdaydı

Görüşme ne zaman yapıldı ve nasıl ortaya çıktı?

Görüşme, Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı garantilemesinden sadece iki hafta sonra, 9 Haziran 2016'da New York'taki Trump Tower'da yapıldı.

Görüşmede Trump'ın damadı ve o dönem Trump'ın kampanya ekibini yöneten Paul J Manafort da vardı.

New York Times'ın Cumartesi günkü haberinden sonra Trump Jr toplantıyı doğruladı ancak başkanlık seçimi kampanyasıyla bağlantılı olup olmadığını söylemedi.

Gazetenin ertesi günkü haberinde ise Trump Jr'ın Clinton'a büyük zarar verecek bir bilginin önerilmesinden sonra görüşmeyi kabul ettiği belirtildi.

Trump Jr bunun üzerine dün yaptığı açıklamada ise "kampanyaya yardımcı olabilecek bilgilere sahip olabileceği söylenen bir kişi ile buluşmasının istendiğini" söyledi.

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Toplantıda ne konuşuldu?

Trump Jr'ın açıklamasının devamında "Bir kadın Rusya'ya bağlantılı bireylerin Demokratik Ulusal Komitesi'nin masraflarını karşıladığını ve Clinton'ı desteklediğine dair bilgilerinin olduğunu söyledi. Sözleri müphem, muğlak ve anlamsızdı. Hiçbir detay ya da destekleyici bir bilgi sağlanmadı ve teklif bile edilmedi. Kısa sürede herhangi bir anlamlı bilgiye sahip olmadığı anlaşıldı" deniliyor. Trump Jr görüşmeyle ilgili çelişkili bilgiler verdiği iddialarını da reddetti.

Telif hakkı AFP/Getty Images Image caption Mr Trump Jr has denied issuing conflicting statements on the matter

Trump Jr, avukatın daha sonra konuyu Magnitsky Yasası'na getirdiğini söyledi ve "bunun asıl gündem maddesi olduğu o an benim için net oldu" dedi.

ABD Kongresi'nin 2012'de yasalaştırdığı Magnitsky Yasası, insan hakları ihlallerinde rol oynadığı düşünülen Rus yetkililere ABD vizesinin kaldırılması ve varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.

Avukat Natalia Veselnitskaya, bir Rus hükümet yetkilisiyle evli ve Kremlin'e yakın şirket ve şahısları temsil ediyor. Rus hükümetinin başlıca rolü oynadığı Magnistky Yasasını durdurma çabalarında yer almıştı.

Kremlin için çalıştığı iddialarını reddeden Veselnitskaya da "toplantıda konuşulan hiçbir şeyin başkanlık seçimiyle ilgili olmadığını" söyledi.

Goldstone da Trump Jr'nin toplantıyla ilgili anlattıklarını doğruladı ve Veselnitskaya'nın sadece "kampanyanın fonlanmasıyla ilgili müphem, genel ifadeler kullandı ve "duyduğum en aptalca saçmalıklardan biriydi" dedi.

Rusya neden soruşturuluyor?

Rus bilgisayar korsanlarının Clinton kampanyasıyla ilgili bilgileri çalıp WikiLeaks'e vererek, Trump'ın seçimi kazanmasına yardımcı oldukları iddia ediliyor.

Kongre'de çeşitli komiteler ve bir özel savcı Trump ve Ruslar arasında bir işbirliği olup olmadığını araştırıyor.

Soruşturmalarda şu ana kadar buna dair bir kanıt rastlanmadı ve Trump da iddiaları reddediyor.

Trump geçen hafta, seçime Rusya dışındaki ülkelerin de müdahale etmiş olabileceğini ve bu müdahalenin uzun süredir söz konusu olabileceğini söylemişti.