Sirkten kaçan deve golf sahasında yakalandı

Telif hakkı NT Police Image caption Deve bir golf sahasında sıkıştırıldı.

Avustralya'nın Darwin kentinde, bir sirkten kaçan deve kentin en işlek yollarında trafiğin en kalabalık olduğu saatlerde kaosa neden oldu. Deve daha sonra yakındaki bir golf sahasında yakalandı.

Avustralya polisi, hircus Royale'den kaçtıktan sonra önce 6 şeritli Bogot Bulvarı'nda görülen devenin herhangi bir sürücüye zarar vermemesinin büyük bir şans olduğu görüşünde.

Polis yetkilisi Rob Burgoyne devenin yine de "bir tür trafik kaosu" yaşattığını söyledi.

Burgoyne, "Zaman zaman ortalıkta dolaşan hayvanlarla karşılaşıyoruz. Genelde bunlar develer değil, timsahlar oluyor. Darwin kenti için biraz alışılmadık bir durum" dedi.

Deve sirke geri verilirken, sirk devenin kendilerine ait olduğunu doğruladı ancak başka bir açıklama yapılmadı.

Geçen yıl Mayıs ayında da Avustralya'nın batısında bir gemiden kaçan inek, kıyıdan 7 kilometre uzakta dolaşırken bulunmuştu.