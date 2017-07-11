Pentagon'dan BBC'ye Bağdadi açıklaması: Öldürüldüğü haberini doğrulayamıyoruz

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Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü haberini doğruladığını bildirdi.

Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, 'IŞİD'in Deyr ez Zor'daki önde gelen liderlerinden' Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair bir bilgi aldıklarını ve haberin doğruluğunu teyit ettiklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise henüz bu haberi doğrulayamadığını duyurdu.

Pentagon'dan BBC'ye yapılan açıklama şöyle:

"Bu haberi doğrulayamıyoruz ama doğru olmasını umuyoruz. IŞİD'e onun yerini alacak kişileri hızla belirlemesini şiddetle tavsiye ederiz. Çünkü örgütün buna ihtiyacı olacak."

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Sebastian Gorka da Fox News'a verdiği mülakatta, Bağdadi'nin öldüğüne dair haberleri teyit edemeyeceğini söyledi.

Irak ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileri de bu yöndeki yönelik haber ile ilgili olarak sessiz.

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Rusya Savunma Bakanlığı da, Haziran ayında Rakka'nın dış mahallerini hedef aldıkları saldırıların birinde IŞİD lideri Bağdadi'nin 'öldürülmüş olabileceğini' duyurmuştu.